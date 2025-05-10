За четыре дня провели 20 операций для 14 детей. Самому младшему малышу было всего 2,5 месяца.

В Алматы впервые в истории казахстанской медицины прошёл международный мастер-класс по проведению ранней витрэктомии у недоношенных детей. Об этом сообщает министерство здравоохранения РК. Эта операция помогает спасти зрение младенцев и предотвратить слепоту.

Мастер-класс прошёл на базе Центра детской неотложной медицинской помощи. Его провёл доктор Нихил Пал — известный офтальмохирург из Индии, который лечит тяжёлые формы ретинопатии у недоношенных. За четыре дня под его руководством провели 20 операций для 14 детей из 12 регионов Казахстана. Самому младшему малышу было всего 2,5 месяца. Главная тема мероприятия — ретинопатия недоношенных (РН). Это тяжёлое заболевание сетчатки, которое может привести к слепоте. Оно считается одной из самых частых причин потери зрения у новорождённых. В Казахстане ежегодно рождаются более 22 тысяч недоношенных детей, и около четырех тысяч из них находятся в группе риска по РН.

— В последние годы ретинопатия стала настоящей эпидемией младенческой слепоты в Казахстане. Это болезнь, где счёт идёт не на дни, а на часы. Если промедлить — ребёнок может никогда не увидеть лица своей мамы, — говорит Асель Шарипова, ведущий детский офтальмохирург страны.

Министерство отметило, что за последние 10 лет в Казахстане сделан большой шаг вперёд: появились стандарты ранней диагностики, обучено более 40 врачей-офтальмологов, созданы региональные команды. Раньше такие сложные операции делали только за границей. Теперь они доступны в Казахстане.

