Несмотря на запрет рыболовства, житель Исатайского района выловил 12 штук осетрины  и порядка 35 рыб частиковых пород, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно материалам дела, в Каспийском море на территории Исатайского района на лодке «Бударка» мужчина поймал  осетрину в количестве 12-ти штук, а также 34 штуки сазана и одного судака.  Это выявили сотрудники природоохранной полиции. Выяснилось, что подобной рыбалкой  государству причинен значительный материальный ущерб в размере 8 с половиной миллионов  тенге, - отметили в пресс-службе областного суда. На суде  рыбак ничего отрицать не стал, признав свою вину. Теперь, согласно приговору  суда, ему назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА