Иллюстративное фото из архива "МГ" - Согласно материалам дела, в Каспийском море на территории Исатайского района на лодке «Бударка» мужчина поймал осетрину в количестве 12-ти штук, а также 34 штуки сазана и одного судака. Это выявили сотрудники природоохранной полиции. Выяснилось, что подобной рыбалкой государству причинен значительный материальный ущерб в размере 8 с половиной миллионов тенге, - отметили в пресс-службе областного суда. На суде рыбак ничего отрицать не стал, признав свою вину. Теперь, согласно приговору суда, ему назначено условное наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев.