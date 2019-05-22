Приготовление к преступлению и покушение на преступление

21 мая в специализированном межрайонном уголовном суде вынесли приговор двум жителям ЗКО. 21-летний Избасар Серик был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 24 УК РК "" и статьи 99 УК РК "Убийство". Он приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы максимальной безопасности. Кроме этого, он должен будет выплатить потерпевшему моральный ущерб в размере 1 млн тенге. 20-летний Асланбек Едигеев также был признан виновным по статьям 191 УК РК "Грабеж", 293 УК РК "Хулиганство" и приговорен к 2 годам 6 месяцам ограничения свободы. Потерпевшему он должен будет выплатить моральный ущерб в размере 100 тысяч тенге. Из материалов дела следует, что 27 ноября 2018 года Асланбек Едигеев отобрал у своего знакомого Суйнгараева сотовый телефон. - Спустя месяц, 29 декабря, Асланбек Едигеев и Избасар Серик распивали спиртные напитки в кафе "Карина". Сюда же пришёл потерпевший Суйнгараев со своим знакомым, которые также стали распивать спиртные напитки. Далее на улице между Суйнгараевым и Едигеевым возникла словесная ссора, в ходе которой Суйнгараев начал нецензурно выражаться в адрес матери подсудимого. Избасар Серик, чтобы помочь другу, прибежал домой, взял кухонный нож, вернулся в кафе и стал требовать у Суйнгараева извинений. Однако тот извиняться не стал, заявив: "Если вытащил нож, то делай до конца!". После этих слов Избасар Серик нанес потерпевшему несколько ударов ножом в грудь. После чего они вместе с Едигеевым покинули место происшествия, а орудие преступления выкинули. Они пошли в компьютерный клуб, предварительно договорившись никому ни о чем не рассказывать, - сообщил судья Бакыт Ермаханов. Нужно отметить, что потерпевший Суйнгараев остался жив. Подсудимый частично признал вину, заявив, что умысла убивать человека у него не было. Стоит отметить, что Избасар Серик был ранее судим за совершение грабежа. Потерпевший Суйнгараев заявил, что с решением суда согласен и обжаловать приговор не собирается. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.