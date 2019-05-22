Выпускники в Казталовском районе подарили спортплощадку школе
Последний звонок в этом году жители села Жалпактал Казталовского района запомнят несколькими открытиями. В рамках программы «Рухани жаңғыру» выпускники сельской школы разных годов выпусков сделали родной школе полезные подарки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сначала во дворе школы им. Гинаята Молдашева на торжественной линейке чествовали отличников учебы, активистов общественной жизни школы и победителей всевозможных олимпиад и конкурсов. Здесь же длинными рядами выстроились и выпускники, закончившие эту школу 20, 30, 40 и даже 50 лет назад. Пришли, как говорится, не с пустыми руками. Каждый выпуск, объединившись, сделал подарки школе и поздравил учеников с педагогами.
Праздник продолжился открытиями. При школе в этот день была открыта новая футбольная площадка. Это дар выпускников 1989 года выпуска. На строительство объекта площадью 20 на 40 метров были направлены 8 млн тенге. В деле участвовали все бывшие школьники.
- Мы создали общую группу. Там переписывались, обсуждая наши планы и проекты. Решили построить поле. Были и трудности, но благодаря общей работе мы смогли завершить начатые дела, - рассказывает выпускник 1989 года Самиголла Сулейменов.
Еще один спортивный объект подарили нынешним школьникам выпускники 1979 года. На площадке можно играть в волейбол и баскетбол. Стоит отметить, что каждый объект создан в зависимости от нужд школы и села.
- Нам это обошлось в 1,5 млн тенге. Это 4 класса сложились и реализовали вместе. Каждый раз мы собираемся и сначала обсуждаем, что нужно сделать, - говорит аким села Жалпактал Самиголла Акмурзин.
Первую игру на спортплощадке начала местная молодежь. В первенстве, приуроченном к празднику, приняли участие команды с каждого села района. Это показывает насколько в районе получил развитие массовый спорт. Одной спортплощадкой выпускники 1979 года не ограничились. Их следующий подарок сельчанам - большие часы на центральной площади. Оригинальное сооружение, изготовленное из кованного металла — настоящее произведение искусства. Его возводили 1 год и потратили 2 млн тенге.
А ученики, закончившие школу 20 лет назад, построили ротонду. Теперь отдыхающие в парке могут наслаждаться прекрасным видом, который украшают парково-архитектурные формы. Все эти благие дела — свидетельство истиной любви к своей малой родине считают жалпакталцы.
Такая преданность и забота о своем селе будет служить примером и для последующих поколений, уверены жители района. Если в этот день в районе были открыты 4 проекта на 18 млн тенге, то в целом за 3 последних года в рамках программы «Рухани жаңғыру» были внедрены 9 крупных проектов на 100 млн тенге.
Анна СУВОРОВА
