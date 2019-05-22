Сначала во дворе школы им. Гинаята Молдашева на торжественной линейке чествовали отличников учебы, активистов общественной жизни школы и победителей всевозможных олимпиад и конкурсов. Здесь же длинными рядами выстроились и выпускники, закончившие эту школу 20, 30, 40 и даже 50 лет назад. Пришли, как говорится, не с пустыми руками. Каждый выпуск, объединившись, сделал подарки школе и поздравил учеников с педагогами. Праздник продолжился открытиями. При школе в этот день была открыта новая футбольная площадка. Это дар выпускников 1989 года выпуска. На строительство объекта площадью 20 на 40 метров были направлены 8 млн тенге. В деле участвовали все бывшие школьники. - Мы создали общую группу. Там переписывались, обсуждая наши планы и проекты. Решили построить поле. Были и трудности, но благодаря общей работе мы смогли завершить начатые дела, - рассказывает выпускник 1989 года Самиголла Сулейменов. Еще один спортивный объект подарили нынешним школьникам выпускники 1979 года. На площадке можно играть в волейбол и баскетбол. Стоит отметить, что каждый объект создан в зависимости от нужд школы и села. - Нам это обошлось в 1,5 млн тенге. Это 4 класса сложились и реализовали вместе. Каждый раз мы собираемся и сначала обсуждаем, что нужно сделать, - говорит аким села Жалпактал Самиголла Акмурзин. Первую игру на спортплощадке начала местная молодежь. В первенстве, приуроченном к празднику, приняли участие команды с каждого села района. Это показывает насколько в районе получил развитие массовый спорт. Одной спортплощадкой выпускники 1979 года не ограничились. Их следующий подарок сельчанам - большие часы на центральной площади. Оригинальное сооружение, изготовленное из кованного металла — настоящее произведение искусства. Его возводили 1 год и потратили 2 млн тенге. А ученики, закончившие школу 20 лет назад, построили ротонду. Теперь отдыхающие в парке могут наслаждаться прекрасным видом, который украшают парково-архитектурные формы. Все эти благие дела — свидетельство истиной любви к своей малой родине считают жалпакталцы. Такая преданность и забота о своем селе будет служить примером и для последующих поколений, уверены жители района. Если в этот день в районе были открыты 4 проекта на 18 млн тенге, то в целом за 3 последних года в рамках программы «Рухани жаңғыру» были внедрены 9 крупных проектов на 100 млн тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.