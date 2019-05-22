Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции Актюбинской области сообщили, что полицейским поступила оперативная информация о том, что житель областного центра дома хранит наркотическое вещество. - При проверке информации 30-летний мужчина добровольно выдал вещество растительного происхождения, зеленого цвета со специфическим запахом, которую хранил у себя на балконе полицейским. Вес изъятой марихуаны составил 1 кг 949 граммов. Подозреваемый пояснил, что наркотическое вещество собрал на заброшенных дачах для собственного употребления, - сообщили в пресс-службе полиции. Кроме того, 18 мая по улице Ибатова задержан другой житель Актобе, который добровольно выдал полицейским более одного килограмма марихуаны. По данным фактам начато досудебные расследования по ст. 294 ч.4 УК РКНезаконное обращение с наркотическими средствами», назначены экспертизы. С начала года наркополицейскими изъято 116 килограммов наркотиков (марихуана - прим. автора) и выявлено 20 фактов сбыта наркотических средств. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.