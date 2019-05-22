Если кожа сухая, после умывания сывороткой нанесите на лицо тонкий слой крема. Если кожа жирная, лицо не вытирайте, а дайте подсохнуть сыворотки, и не используйте крем.Смешайте в равных долях яичный желток, подсолнечное масло и воду, перемешайте до однородности и нанесите на шею. Через 3 минуты смойте холодной водой. А если на шее имеются пигментные пятна, протирайте кожу утром и вечером молочнокислыми продуктами – нежирным кефиром или сывороткой. Можно лимонным соком. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на mgorod.kz Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!