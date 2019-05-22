Как стало известно, Бурлинский колледж основан в 1952 году на базе Уральского техникума механизации сельского хозяйства. Учебное заведение готовит специалистов по ряду направлений, которые в настоящее время востребованы в регионе. Число учащихся составляет 320 человек. Основной контингент учащихся составляют выпускники школ Бурлинского района. Стоит отметить, что уже второй год здесь ведется подготовка специалистов по программе "Серпін". Имеется общежитие. В колледже практикуется дуальное обучение, учащиеся определенных специальностей проходят практику и профподготовку в организациях и учреждениях сельского округа. За время деятельности из стен этого учебного заведения вышли более 19 тысяч выпускников. В этот же день сенаторы посетили Карачаганакское месторождение, где встретились с представителями компании КПО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.