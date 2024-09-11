Министр науки и высшего образования добавил, что ведутся переговоры с банками для внедрения образовательных кредитов под 0 процентов. Это позволит студентам получать высшее образование в рассрочку без переплат, делая его доступнее для всех.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек заявил, что 2024-й будет важным годом, потому что в стране осуществляют планы по доступности высшего и послевузовского образования, передает Tengrinews.

— Одним из таких важных шагов станет накопительная система "Келешек", которая станет дополнительным механизмом обеспечения доступа граждан к высшему образованию. В рамках системы ребенку можно будет открыть специальный счет, на который государство внесет стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (221 тысяча тенге в 2024 году). Так начнут копиться средства за счет добровольных взносов родителей, ежегодной государственной премии в размере 5-7 процентов и инвестиционного дохода. При условии минимального накопления со стороны родителей - 1 МРП - на этом счете к моменту поступления ребенка с учетом госпремии, стартового капитала, страховой схемы, инвестдоходов со стороны банков будет накапливаться порядка 4 - 4,5 миллиона. Этого достаточно, чтобы гарантировать 80-90 процентов обучения в наших университетах. Если же ребенок поступает на грант, то эти средства можно будет направить на получение жилья. Закон уже зашел в Мажилис, мы приступим к реализации, — поделился Саясат Нурбек.

Еще одно большое новшество 2024 года — это льготные кредиты под 1 и 2 процента. Запуск кредитования ожидается после принятия необходимых норм в действующем законодательстве. Претендовать на него смогут абитуриенты, которые не стали обладателями образовательного гранта. Таким образом, они могут оформить кредит под гарантию государства и оплатить свое обучение.

Министр науки и высшего образования добавил, что ведутся переговоры с банками для внедрения образовательных кредитов под 0 процентов. Это позволит студентам получать высшее образование в рассрочку без переплат, делая его доступнее для всех.



