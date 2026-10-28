«Помощь получали даже обеспеченные семьи»: Токаев призвал пересмотреть социальную политику

По словам президента, власти нередко пытались скрыть ошибки государственного управления за счёт увеличения социальных выплат.

Президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал действовавшие десятилетиями подходы к социальной поддержке населения. По его словам, власти нередко пытались скрыть ошибки государственного управления за счёт увеличения социальных выплат.

В результате государственные деньги расходовались неэффективно: помощь получали даже обеспеченные семьи, тогда как в стране нарастал дефицит доступных школ и больниц.

Президент заявил, что такая политика способствовала росту иждивенческих настроений, злоупотреблениям и коррупции в системе социального обеспечения.

- Мнимая доброта к людям за счет бюджетных средств - это и есть самый настоящий популизм, цинично прикрывающий всевозможные махинации, направленные против интересов народа и устойчивого развития страны, - заявил Токаев.

Глава государства призвал кардинально пересмотреть социальную политику, чтобы она была направлена не на решение сиюминутных проблем, а на достижение долгосрочных целей.