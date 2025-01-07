После паводка в Атырауской области создали предприятие по обслуживанию дамб

Предприятие на праве хозяйственного ведения «Табиғат» при областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования создали в августе 2024 года.

Предприятие на праве хозяйственного ведения «Табиғат» при областном управлении природных ресурсов и регулирования природопользования создали в августе 2024 года. Об этом рассказали в акимате Атырауской области.

На сегодняшний день штатное расписание «Табиғат» еще не утвердили и сколько там будет работать сотрудников пообещали сообщить позже.

— Предприятие будут содержать за счёт тарифа подачи воды по каналу механизированным способом (электрифицированными насосами) и за счет местного бюджета. Арендовать помещение «Табиғат» не будет, так как создано на основе Атырауского филиала РГП на ПВХ «Казводхоз». «Табиғат» будет обслуживать водохозяйственные объекты, межхозяйственные каналы Индерского, Махамбетского, Исатайского, Курмангазинского районов и гидроузла «Ералы» в Кызылкугинском районе. Все эти объекты находятся на балансе «Казводхоза». Существующие и новопостроенные противопаводковые дамбы находятся на балансе районов и пригородных сельских округов, сейчас идет процесс передачи этих дамб на баланс предприятия, — пояснили в акимате.

Стоит отметить, что такое предприятие открывается в области впервые и за последние 10-15 лет на оросительных и обводнительных каналах области работы не проводили.

— Акимат области ведёт работы по передаче каналов из республиканской собственности в коммунальную собственность с последующей передачей их на баланс «Табиғат». Это позволит предприятию оперативно ликвидировать аварийные ситуации на обводнительно-оросительных каналах, а также содержать и укреплять противопаводковые защитные дамбы. До этого времени акиматы местных сельских округов обслуживали защитные дамбы, а обводнительно-оросительные каналы — Атырауский филиал РГП «Казводхоз», — дополнили в акимате.

К слову, по области насчитывается 20 обводнительно-оросительных каналов и Ералиевский гидроузел.

В 2024 году во время подготовки к паводкам по области построили 590 километров дамб:

По городу Атырау – 250,7 километра;

По Индерскому району – 30 километров;

По Махамбетскому району – 105,3 километра;

По Курмангазинскому району – 98,6 километра;

По Кызылкогинскому району – 28 километров;

В Исатайском районе – запланировано 78 километров.

Также сообщается, что в регионе есть необходимость строительства дополнительных дамб.