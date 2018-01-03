Об этом рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». ДТП произошло 2 января в 15.23 на 98 километре трассы Уральск-Атырау возле посёлка Самал. Как сообщили в управлении здравоохранения ЗКО, в ДТП на трассе Уральск -Атырау пострадали 7 человек, в том числе и 22-летняя беременная женщина. - Она была доставлена в перинатальный центр Областной клинической больницы в тяжёлом состоянии. К сожалению, ребенка спасти не удалось,- отметили в облздраве. Также в пресс-службе ДВД ЗКО рассказали, что в аварии виновен водитель автомобиля марки «Фольксваген». - Он выехал на встречную полосу движения, чтобы обогнать впереди едущий «КамАЗ». Не рассчитав расстояние, водитель допустил лобовое столкновение с машиной марки «Киа Рио». В результате погибло 4 человека, - пояснили в ДВД ЗКО.