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Происшествия Социум

Потерял полтора литра крови: в ЗКО мужчина упал в колодец и напоролся на стекло

Тяжелораненого мужчину спасли полицейские.
Кристина Кобина
Потерял полтора литра крови: в ЗКО мужчина упал в колодец и напоролся на стекло
Фото сгенерировано с помощью ChatGPT

Житель Каратюбинского района упал в колодец и серьезно поранил грудь о разбитую бутылку - осколки ушли под кожу, а кровопотеря составила до полутора литров. Мужчина начал терять сознание от слабости. Его спасли полицейские. Об этом случае рассказали в Polisia.kz.

- К счастью, на трассе Подстепное - Илек его родственники перехватили патрульных полицейских. Инспекторы Ринат Бигалиев и Айбар Рашидов не стали дожидаться скорой, пересадили пострадавшего в служебную машину и с мигалками доставили в городскую многопрофильную больницу, - пояснили в ведомстве.

Мужчину сразу прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.

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