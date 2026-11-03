Потерял полтора литра крови: в ЗКО мужчина упал в колодец и напоролся на стекло

Житель Каратюбинского района упал в колодец и серьезно поранил грудь о разбитую бутылку - осколки ушли под кожу, а кровопотеря составила до полутора литров. Мужчина начал терять сознание от слабости. Его спасли полицейские. Об этом случае рассказали в Polisia.kz.

- К счастью, на трассе Подстепное - Илек его родственники перехватили патрульных полицейских. Инспекторы Ринат Бигалиев и Айбар Рашидов не стали дожидаться скорой, пересадили пострадавшего в служебную машину и с мигалками доставили в городскую многопрофильную больницу, - пояснили в ведомстве.

Мужчину сразу прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает, состояние стабильное.