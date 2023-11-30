В хостеле, где произошёл пожар, проживали не только студенты.

Владимир жил там вместе с семьёй. Его супруга работала администратором. Когда на место трагедии приехали журналисты, постояльцев уже увезли. Лишь Владимир стоял на улице в шортах и пил горячий чай.

— Кого я успел, вытащил. В тот момент было состояние аффекта, а сейчас уже страшно. Моя жена поехала на опознание. Всех отвезли в хостел. Я сначала направил иностранцев. Нас накормили, чай вот дали. В хостеле жили и работяги, и студенты, — сказал мужчина.

Ahmed Faiz Ahmed Al-Gobaei — студент медицинского вуза. Он с другом жили на первом этаже. По его словам, между университетом и хостелом была договоренность о проживании студентов. Правда акимат эту информацию опровергает.

— Я не могу сказать точно, но скорее всего пожар произошёл в подвальном помещении. Я был на первом этаже, мы жили возле выхода. И даже там было сильное задымление. Мы смогли выйти. Другие заблудились и открывали окна, выходили из них (некоторые очевидцы говорили, что окна выбивали, но разбитых окон мы не заметили — прим. автора). Хостел был чистый, ничего странного не было. Мы платили 60 тысяч тенге за одну кровать, — говорит первокурсник.

Ahmed Faiz Ahmed Al-Gobaei

Ahmed Faiz Ahmed Al-Gobaei приехал в Алматы с другом из Йемена. Они признаются, что были встревожены, но не напуганы. На их родине, которая живёт в состоянии войны, они привыкли к таким ситуациям.

Иностранным студентам помогает молодёжный корпус волонтёров. Жанторе Тажибаев свободно владеет шестью языкам. По его словам, это первая серьёзная ситуация и волонтёров позвали помочь гражданам других стран.

Жанторе Тажибаев

Асылбек Арсен живёт в Костанае, в Алматы он приехал на несколько недель. В хостеле живёт с 20 ноября.

— На цокольном этаже везде был огонь. Я лёг в два часа ночи, в пять меня разбудили. Я выбежал в одних трусах, мне уже в школе дали спортивный костюм. В цоколе был холл, четыре комнаты, в каждой находилось где-то по пять человек. У людей не было шансов: огонь и паника. На первом этаже был дым, не огонь, — вспоминает Арсен.

Несколько очевидцев говорили о горящих матрасах. По словам Арсена, за два дня до пожара они помогали спускать их в холл подвала. На вопрос о нарушениях пожарной безопасности юноша заверил, что никто в хостеле не курил.

Сейчас всех постояльцев сгоревшего хостела разместили в двух других заведениях.

— Где-то 45 человек мы разместили сначала в спортивной школе, позже в двух хостелах, бесплатно. Все меры приняли. Составляем списки вещей первой необходимости и оперативно их предоставим. Насколько мы знаем, это студенты. Есть и иностранные граждане, — сказал аким Алмалинского района Алматы Айдар Жакибаев.

Позже в акимате города уточнили, что в трёх локациях разместили 49 из 56 эвакуированных постояльцев. Семеро отказались от размещения. На месте работают медицинские работники, оказывают поддержку психологи.

Пожар начался рано утром 30 ноября в хостеле на улице Ади Шарипова. При тушении обнаружили тела 13 человек. Предварительная причина гибели — отравление угарным газом.

В Алматы выехал глава МЧС. Создана правительственная комиссия по расследованию причин пожара.