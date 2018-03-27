Пожарную безопасность 55 торговых объектов проверят в Уральске

Проверки торговых объектов ДЧС ЗКО проводит ежегодно согласно плану, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С января по май в ЗКО проходят проверки пожарной безопасности в объектах образования. По словам начальника управления контроля пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, в 2017 году на предпринимателей, у которых были выявлены нарушения, были наложены штрафы на сумму более 1 млн тенге. - В первом полугодии ежегодно проверяются сначала все объекты образования, затем все остальные организации, в том числе и объекты торговли. Всего у нас в области 661 учебное заведение, в графи