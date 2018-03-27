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Происшествия Социум

Пожарную безопасность 55 торговых объектов проверят в Уральске

Проверки торговых объектов ДЧС ЗКО проводит ежегодно согласно плану, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С января по май в ЗКО проходят проверки пожарной безопасности в объектах образования. По словам начальника управления контроля пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, в 2017 году на предпринимателей, у которых были выявлены нарушения, были наложены штрафы на сумму более 1 млн тенге. - В первом полугодии ежегодно проверяются сначала все объекты образования, затем все остальные организации, в том числе и объекты торговли. Всего у нас в области 661 учебное заведение, в графи
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Пожарную безопасность 55 торговых объектов проверят в Уральске
Проверки торговых объектов ДЧС ЗКО проводит ежегодно согласно плану, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С января по май в ЗКО проходят проверки пожарной безопасности в объектах образования. По словам начальника управления контроля пожарной безопасности ДЧС ЗКО Ерлана ТУРЕГЕЛДИЕВА, в 2017 году на предпринимателей, у которых были выявлены нарушения, были наложены штрафы на сумму более 1 млн тенге. - В первом полугодии ежегодно проверяются сначала все объекты образования, затем все остальные организации, в том числе и объекты торговли. Всего у нас в области 661 учебное заведение, в график на проверку поставлены 595, остальные освобождены от проверок из-за того, что в прошлом году никаких нарушений не было выявлено. На сегодняшний день в 152 объектах уже прошли проверки, - пояснил Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. Также начальник управления контроля пожарной безопасности ДЧС ЗКО рассказал, что наиболее опасными считаются здания, площадь которых превышает 1500 квадратных метров. В Уральске торговых центров с такими параметрами насчитывается 55. - В 2017 году в ходе проверок во всех без исключений торговых объектах были выявлены нарушения пожарной безопасности. Где-то был загроможден эвакуационный выход, где-то товаров было слишком много, что повышает риск, где-то помещение, которое не является торговой площадью, оборудовали под прилавок и многие другие нарушения. На 40 объектов были наложены штрафы на общую сумму более 1 миллиона тенге. Вообще проверки всех зданий проводятся ежегодно согласно плану. Мы имеем право проверять предпринимателей не чаще чем 1 раз в год, - сообщил Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. В ДЧС ЗКО отмечают, что если вы попали чрезвычайную ситуацию в торговом центре, то заранее должны знать, где находятся эвакуационные выходы. - Если говорить о том, что в торговом центре, к примеру, произошел пожар, то люди в панике бегут туда, откуда пришли, и не задумываются о том, что все остальные посетители также побегут туда. Если вы поднялись на эскалаторе, то и в случае ЧС вы пойдете обратно, чтобы спуститься по нему, а за вами еще человек 200 побегут, и никто не будет смотреть в панике на то, что кто-то споткнулся и упал - все будут идти дальше. Чтобы быть готовым к таким ситуациям, необходимо заранее просмотреть план эвакуации, чтобы на всякий случай знать, где находятся запасные лестницы. Кроме того, если вы оставляете ребенка в игровой зоне, а сами идете делать покупки, то надо обговорить с ним место, где вы встретитесь, если потеряетесь или если начнется эвакуация, - объяснил Ерлан ТУРЕГЕЛДИЕВ. Напомним, 25 марта в одном из торговых центров Кемерово произошел пожар, который унес жизни 64 посетителей. Дети и взрослые не могли выбраться из здания из-за заблокированных дверей и сильного задымления. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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