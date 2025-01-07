Православные христиане Уральска отмечают Рождество

7 января православные христиане всего мира отмечают светлый праздник Рождество Христово. Считается, что именно в этот день на свет появился Божий сын — Иисус Христос, которого называют спасителем всего человечества.

В ночь на 7 января во многих храмах совершаются богослужения. В Уральске самую большую Рождественскую службу провел Епископ Уральский и Атырауский Вианор в Храме Христа Спасителя. В церкви собрались сотни верующих горожан. Люди пришли помолиться и искренне поздравить друг друга с праздником.