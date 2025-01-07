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Социум

Православные христиане Уральска отмечают Рождество

7 января православные христиане всего мира отмечают светлый праздник Рождество Христово.
Кристина Кобина
Православные христиане Уральска отмечают Рождество

7 января православные христиане всего мира отмечают светлый праздник Рождество Христово. Считается, что именно в этот день на свет появился Божий сын — Иисус Христос, которого называют спасителем всего человечества. 

В ночь на 7 января во многих храмах совершаются богослужения. В Уральске самую большую Рождественскую службу провел Епископ Уральский и Атырауский Вианор в Храме Христа Спасителя. В церкви собрались сотни верующих горожан. Люди пришли помолиться и искренне поздравить друг друга с праздником. 

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— Рождество - это светлый праздник у православных. Мы стараемся из года в год посещать в этот день храм. Хочу от всей души поздравить всех с этим праздником, пожелать светлого неба над головой и душевного спокойствия, — сказала местная жительница по имени Анастасия.

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