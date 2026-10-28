Правовая база для «экономики будущего»: Токаев поручил разработать новый Гражданский кодекс

По словам Главы государства, желательно, чтобы Курултай принял новый Гражданский кодекс к концу следующего года.

Президент Касым-Жомарт Токаев выступая с Посланием к народу страны поручил приступить к разработке нового Гражданского кодекса Республики Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Глава государства отметил, что правовая система играет определяющую роль в успешном внедрении инноваций и укреплении конкурентоспособности национальной экономики.

- Действующий Гражданский кодекс был принят в 90-х годах прошлого века. Не будет преувеличением сказать, что кодекс полностью выполнил свою историческую миссию. Этот документ проложил путь к созданию основных институтов рыночной экономики и заложил принцип защиты собственности. Гражданский кодекс сформировал правовую основу для гражданских отношений в новую историческую эпоху, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на то, что действующий документ создавался в условиях формирующегося рынка, когда современных цифровых технологий ещё не существовало.

- Однако, как бы качественно это ни было, этот Гражданский кодекс был разработан для экономики переходного периода. В то время передовые технологии даже не существовали, даже не имели названия. Конечно, за последние 30 лет весь мир, включая наше общество, радикально изменился. Учитывая всё это, я считаю необходимым принять новый Гражданский кодекс, который послужит правовой основой для серьёзного перехода к экономике будущего. Это обеспечит правовую стабильность для предпринимателей, инвесторов и граждан, позволяя им действовать без опасений, - заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед законодательной и исполнительной ветвями власти конкретные временные рамки.