Предпринимателей обязывают купить новые кассовые аппараты

Фото с сайта thenews.kz C 1 июля предприниматели, осуществляющие оптово-розничную реализацию бензина, дизельного топлива и алкогольной продукции, должны применять контрольно-кассовые машины нового образца с функцией передачи данных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную палату предпринимателей ЗКО. - После приобретения соответствующих аппаратов их необходимо поставить на регистрационный учет в налоговом органе, - поясняет начальник отдела таможенного и налогового регулирования палаты предпринимателей ЗКО Эльмира УТЕШЕВА. – А также хотим донести до предпринимател