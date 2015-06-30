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Экономика

Предпринимателей обязывают купить новые кассовые аппараты

Фото с сайта thenews.kz C 1 июля предприниматели, осуществляющие оптово-розничную реализацию бензина, дизельного топлива и алкогольной продукции, должны применять контрольно-кассовые машины нового образца с функцией передачи данных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную палату предпринимателей ЗКО. - После приобретения соответствующих аппаратов их необходимо поставить на регистрационный учет в налоговом органе, - поясняет начальник отдела таможенного и налогового регулирования палаты предпринимателей ЗКО Эльмира УТЕШЕВА. – А также хотим донести до предпринимател
Marat
Предпринимателей обязывают купить новые кассовые аппараты
Фото с сайта thenews.kz
Фото с сайта thenews.kz
Фото с сайта thenews.kz C 1 июля предприниматели, осуществляющие оптово-розничную реализацию бензина, дизельного топлива и алкогольной продукции, должны применять контрольно-кассовые машины нового образца с функцией передачи данных, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на региональную палату предпринимателей ЗКО. - После приобретения соответствующих аппаратов их необходимо поставить на регистрационный учет в налоговом органе, - поясняет начальник отдела таможенного и налогового регулирования палаты предпринимателей ЗКО Эльмира УТЕШЕВА. – А также хотим донести до предпринимателей, что, согласно статье 284 Кодекса РК «Об административных правонарушениях», за нарушение порядка применения ККМ предусмотрен административный штраф для субъектов малого предпринимательства в размере 15 МРП (29730 тенге), для среднего - в размере 30 МРП (59460 тенге), для крупного предпринимательства - 50 МРП (99 100 тенге). Вместе с тем, как пояснили в департаменте госдоходов по ЗКО, у предпринимателей будет возможность перейти на новые кассовые аппараты. - Сроки установки контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных, определенные Налоговым кодексом, переноситься не будут. С 1 июля до 1 октября 2015 года будет объявлен переходный период по установке новых  контрольно-кассовых машин, - поясняет руководитель управления государственных услуг департамента государственных доходов по ЗКО Ербол НАЙЗАБЕКОВ, – в течение которого проверять или штрафовать предпринимателей органы государственных доходов не будут. До подключения новых аппаратов налогоплательщики должны применять ККМ с фискальной памятью. В ЗКО 1595 налогоплательщиков по 1875 адресам должны начать применять контрольно-кассовые машины с функцией передачи данных (ФПД) с 1 июля этого года. Всего по области - 1485 розничных реализаторов алкогольной продукции, 35 оптовых реализаторов алкогольной продукции, 48 оптово-розничных реализаторов ГСМ, 27 предприятий АЗС. На сегодняшний день непосредственно реализацией ККМ с ФПД занимается 4 центра: ИП Л.Карева, ТОО "Кипер.кз", ТОО «ВТ Центр», ИП Костяков. Стоимость новинки обойдется примерно в 80 тысяч тенге. Регистрация контрольно-кассовых машин с функцией передачи данных  проводится по 2-м направлениям, в зависимости от доступа к сети интернета: беспроводной (sim-карты) и проводной (проводная связь).
предприниматели палата предпринимателей

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