Акция стартовала в прошлом году. Ее суть заключается в социальном партнерстве предприятий с попечительским советом и ребятами. Разнообразные изделия ручной работы, фигурки, шкатулки, предметы интерьера, домашние цветы, икебаны и многое другое. Все это было представлено сегодня на выставке в областной детской деревне. Эти работы своими руками сделали воспитанники деревни совместно с предпринимателями области. - Мне нравится выращивать цветы. Мы занимаемся этим с нашими преподавателями. Ходим в теплицу, поливаем наши растения. Сегодня у нас на столе есть кактусы, и многие другие цветы, — пояснила воспитанница детской деревни Алина Толкунова. 14-летний Руслан Шамота увлекается футболом, теннисом и волейболом. В скором времени планирует поехать на соревнования по футболу в Алматы. А сегодня на выставке он показывал, как сделать шкатулку в виде юрты. Сегодня на выставке-ярмарке можно было не только посмотреть работы ребят, но и приобрести что-то из понравившегося. К примеру, домашние цветы можно было купить всего за 400 тенге. На вырученные деньги планируется приобрести еще одну теплицу. Подводя итоги прошедшего лета стало ясно, что ребята не только успели отдохнуть но и набраться опыта проходят практику на предприятиях области. - Наши дети летом не только успели отдохнут, но и поработать на различных предприятиях. кто-то побыл в роли повара, кто-то занимался творчеством. Это поможет им в дальнейшем выбрать ту профессию, которая им окажется по душе, — рассказала директор областной детской деревни Разия Суюншалиева. Основная цель акции не только привить детям трудолюбие, но и уже сейчас попробовать себя в той или иной профессии, чтобы в дальнейшем по окончанию учебы они смогли без труда найти себя и свое призвание. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.