29 сентября в Уральске пройдет питчинг социальных проектов или идей в рамках молодежной конференции ZhasCamp. Участники питчинга получат экспертную оценку своих проектов или идей и шанс повысить их качество. Лучших авторов пригласят на ZhasCamp в Алматы c оплатой всех расходов. ZhasCamp – независимая молодежная площадка, посвященная обсуждению и продвижению общественных инициатив и ответственного бизнеса. С 2010 года проект ежедневно проходит в Казахстане. В этом году ZhasCamp пройдет в формате питчинга и проектного акселератора. ПИТЧИНГ – формат презентации социальных проектов или идей перед жюри. Здесь вы получите экспертную оценку своих проектов или идей и шанс повысить их качество. Лучшие проекты или идеи получат возможность попасть на ZhasCamp, который состоится 19-20 октября в Алматы. АКСЕЛЕРАТОР – это программа интенсивного развития социального проекта для выпускников ZhasCamp. Здесь вы получите постоянное индивидуальное сопровождение от зарубежных экспертов, регулярные консультации и помощь. ZHASCAMP ALMATY – это двухдневный camp, где в программе будут работать: Образовательная площадка: презентации и мастер-классы известных экспертов из Казахстана и зарубежья на темы общественной политики, социального бизнеса, медиа и современного искусства. Проектная мастерская: это сфокусированные тренинги от профессионалов на темы: оценка проблем и поиск решений, финансовые ресурсы и финансовая устойчивость проекта, построение команды, коммуникация с партнерами и целевой группой проекта. Выпускники ZhasCamp Almaty получат поддержку в акселераторе, который будет работать в течение года после мероприятия. Проекты отбираются по следующим критериям: 1. Инициатор и реализатор проекта/идеи – молодой человек или команда (до 25 лет). Заявитель или команда должны быть резидентами Казахстана. 2. Проекты/идеи должны быть направлены на решение социальных проблем; улучшение качества жизни населения города (региона), представителей незащищенных слоев людей, нуждающихся в особой поддержке. 3. Проекты/идеи идеи не должны быть коммерческим или преследовать извлечение прибыли для ее авторов. 4.Проекты/идеи должны показывать результат или его прогноз. *Транспортные расходы участникам ZHASCAMP PITCHING организаторы не покрывают. Подать заявку на сайте на сайте zhascamp.kz. Проект реализуется Молодежной информационной службой Казахстана при поддержке Фонда Сорос-Казахстан, Фонда им. Фридриха Эберта и Офиса Программ ОБСЕ в Астане. Подробнее узнать о событии можно на сайте www.zhascamp.kz. Дополнительная информация: Сауле Тастенбекова, координатор проектов в филиале ОФ "МИСК” в Петропавловске: [email protected], + 7 705 865 15 17 Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.