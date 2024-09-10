Президент Касым-Жомарт Токаев посетил строительную площадку завода по производству автомобилей KIA в Костанайской области, передает "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Как рассказал генеральный директор Kia Qazaqstan Ким Дэ Ки, в октябре 2025 года будет произведен пуск завода, на начальном этапе автопредприятие планирует производить модель Sorento. С января 2026 года начнется выпуск обновленной модели Sportage.

Президент был проинформирован о том, что проектная мощность завода составляет порядка 70 тыс. автомобилей в год.

Будет создано 1500 новых постоянных рабочих мест. Предполагается использовать технологические решения, обеспечивающие высокую эффективность и экологичность производства. Это будет современное автоматизированное предприятие, оснащенное 70 роботами на линиях сварки, окраски и сборки автомобилей. Стоимость проекта составляет 200 млн долларов, из которых порядка 80% – прямые иностранные инвестиции.

Касым-Жомарту Токаеву также представили проект по созданию кластера комплектующих рядом с новым заводом. Строительство Локализационного центра уже начато. Компанией Kia проводится работа по привлечению глобальных поставщиков компонентов и запасных частей автомобилей. Управляющий отдела автомобильных покрытий KCC Corporation Пак Сэйон и руководитель группы по глобальному управлению бизнесом Seoyon Ehwa Global Business Чанг Сеоквон выразили готовность от имени ведущих компаний Южной Кореи организовать свои производства в Казахстане.