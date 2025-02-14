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Социум

Президент подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года,
Кристина Кобина
Президент подписал указ о призыве на срочную воинскую службу

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о призыве на срочную воинскую службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года, сообщает Акорда.

Президент постановил:

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  • уволить в запас из рядов Вооружённых сил, МЧС, МВД, КНБ, Службы государственной охраны в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы;
  • призвать на службу в марте – июне и сентябре – декабре 2025 года мужчине в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
  • местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва через соответствующие местные органы военного управления.

Заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов дополнил, что в Западно-Казахстанской области в ряды вооруженных вил, пограничной службы КНБ, Национальной гвардии МВД, МЧС, службы государственной охраны РК планируется призвать свыше 600 призывников.

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