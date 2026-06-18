В Акорде состоялось торжественное мероприятие в честь Дня медицинского работника, на котором Глава государства выразил благодарность врачам и напомнил о новых конституционных приоритетах.

В Акорде состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню медицинского работника. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил признательность отечественным врачам и медсёстрам за их профессиональную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

В своём выступлении Президент подчеркнул, что модернизация отечественного здравоохранения остаётся одним из ключевых приоритетов для руководства страны.

- Поздравляю вас с Днем медицинского работника. Народная мудрость гласит: "Здоровье - главное богатство". Здоровье нации - это действительно наивысшая ценность для нашей страны. Поэтому развитие сферы медицины является стратегической задачей государства. Врачи играют особую роль в жизни общества. Безусловно, всеобщего признания достоин труд каждого работника, преданно служащего в сфере здравоохранения на благо людей, - сказал глава государства.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев остановился на политической активности медицинского сообщества во время недавнего общенационального референдума по обновлению Конституции. По словам Президента, обновлённый Основной закон теперь создаёт более прочный фундамент для социальной сферы.

- Впервые здоровье нации обозначено как приоритет на столь высоком уровне. В Конституции получили свое отражение принципы обеспечения общественного порядка, охраны окружающей среды и бережного отношения к природным богатствам. Это стало важным шагом, показывающим, что сохранение человеческой жизни - не только задача медиков, но и ответственность всего общества, - резюмировал Президент.

Глава государства добавил, что закреплённые на высшем уровне нормы демонстрируют готовность всей страны разделять ответственность за качество жизни и здоровье граждан.