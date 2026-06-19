Шесть участников международной преступной группы получили по 16 лет колонии за распространение более 105 килограммов запрещенных веществ в трех городах страны.

В Астане вынесли приговор участникам организованной преступной группы, которая занималась оптовым распространением наркотиков в крупнейших городах страны. Как сообщает ведомственный портал Polisia.kz, за создание масштабной сети сбыта каждый из фигурантов получил по 16 лет лишения свободы.

Преступный бизнес транспортные полицейские накрыли в мае прошлого года. В ходе оперативной разработки выяснилось, что злоумышленники планировали развернуть наркосеть в Астане, Караганде и Шымкенте. В рамках спецоперации были задержаны шесть человек, включая иностранных граждан.

Следствие установило, что внутри ОПГ действовала жесткая иерархия - роли были четко распределены от рядовых курьеров до региональных кураторов. Для хранения и фасовки "товара" группировка арендовала гаражные боксы, которые переоборудовали в законспирированные тайники.

Во время обысков оперативники обнаружили крупные партии запрещенных веществ, которые преступники прятали внутри автомобильных покрышек для безопасной транспортировки. Всего из незаконного оборота изъяли свыше 105 килограммов наркотиков, что является особо крупным размером.

Материалы досудебного расследования полностью доказали вину подсудимых. Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Астаны все участники ОПГ признаны виновными и получили длительные сроки заключения. Решение суда еще не вступило в законную силу.

В ведомстве добавили, что сейчас полиция принимает меры для задержания главного куратора сети, который, по данным следствия, руководил процессами из-за рубежа.