В министерстве внутренних дел сообщили, что водители умышленно использовали подложные госномера для уклонения от фиксации нарушений дорожными камерами.

В Казахстане подвели итоги масштабных ОПМ по пресечению фактов управления автомобилями с фальшивыми регистрационными знаками. За пять дней полиция выявила сотни подобных нарушителей, сообщает ведомственный портал Polisia.kz.

По данным МВД, в период с 10 по 14 июня в ходе республиканских рейдов сотрудники правопорядка пресекли более 22 тысяч нарушений ПДД. В частности, стражи порядка зафиксировали 500 фактов установки и вождения машин с подложными номерами. Ещё более 1,5 тысячи автомобилей эксплуатировались водителями вообще без государственных регистрационных знаков. На специализированные штрафстоянки по всей стране было водворено порядка 2,5 тысячи транспортных средств.

Как пояснили в профильном ведомстве, нарушители шли на такие шаги осознанно, чтобы избегать штрафов с дорожных камер и уходить от ответственности.