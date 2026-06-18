В Казахстане подвели итоги масштабных ОПМ по пресечению фактов управления автомобилями с фальшивыми регистрационными знаками. За пять дней полиция выявила сотни подобных нарушителей, сообщает ведомственный портал Polisia.kz.
По данным МВД, в период с 10 по 14 июня в ходе республиканских рейдов сотрудники правопорядка пресекли более 22 тысяч нарушений ПДД. В частности, стражи порядка зафиксировали 500 фактов установки и вождения машин с подложными номерами. Ещё более 1,5 тысячи автомобилей эксплуатировались водителями вообще без государственных регистрационных знаков. На специализированные штрафстоянки по всей стране было водворено порядка 2,5 тысячи транспортных средств.
Как пояснили в профильном ведомстве, нарушители шли на такие шаги осознанно, чтобы избегать штрафов с дорожных камер и уходить от ответственности.
- Данные факты свидетельствуют об умышленном характере использования подложных ГРНЗ для уклонения от ответственности за нарушения законодательства. Министерство внутренних дел последовательно реализует принцип "Закон и Порядок" и придерживается политики нулевой терпимости к любым правонарушениям. Каждое нарушение законодательства получит надлежащую правовую оценку, а виновные лица будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке. Работа по выявлению и пресечению подобных правонарушений будет продолжена на постоянной основе, - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Арай Толегенкызы.