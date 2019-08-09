Придорожный сервис имеет перспективы развития - аким ЗКО

По инициативе главы региона Гали Искалиева прошла встреча с менеджерами АО «НК «Казавтожол». Основной темой обсуждения стало развитие объектов придорожного сервиса (ОДС), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что ежегодно через область проходит около 500 тысяч грузовых автотранспортных средств. И для людей, живущих в районах области, это должно стать источником доходов. По минимальным расчетам, каждая такая машина может приносить доход в 5 000 - 10 000 тенге за придорожный сервис, куда входят стоянка, питание, заправочная ста