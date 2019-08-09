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Социум

Придорожный сервис имеет перспективы развития - аким ЗКО

По инициативе главы региона Гали Искалиева прошла встреча с менеджерами АО «НК «Казавтожол». Основной темой обсуждения стало развитие объектов придорожного сервиса (ОДС), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что ежегодно через область проходит около 500 тысяч грузовых автотранспортных средств. И для людей, живущих в районах области, это должно стать источником доходов. По минимальным расчетам, каждая такая машина может приносить доход в 5 000 - 10 000 тенге за придорожный сервис, куда входят стоянка, питание, заправочная ста
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Придорожный сервис имеет перспективы развития - аким ЗКО
По инициативе главы региона Гали Искалиева прошла встреча с менеджерами АО «НК «Казавтожол». Основной темой обсуждения стало развитие объектов придорожного сервиса (ОДС), сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев отметил, что ежегодно через область проходит около 500 тысяч грузовых автотранспортных средств. И для людей, живущих в районах области, это должно стать источником доходов. По минимальным расчетам, каждая такая машина может приносить доход в 5 000 - 10 000 тенге за придорожный сервис, куда входят стоянка, питание, заправочная станция, гостиница и т.д. - По поручению Первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева в регионе начато строительство новых республиканских дорог (в сторону Жанибека, Сайхина, Таскалы, Оренбурга, Самары), что должно привести к увеличению потока автотранспорта. Однако для того, чтобы это произошло, надо также обеспечить качественный придорожный сервис, - заявил аким ЗКО. Менеджеры АО «НК «Казавтожол» отметили, что на данное время из 90 объектов вдоль дорог области лишь 30% соответствуют минимальным требованиям национального стандарта. В ходе встречи Гали Искалиев отметил неудовлетворительную работу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог в данном вопросе. Несмотря на хорошую перспективу развития придорожного сервиса, у желающих открыть такой бизнес нет никакой информации по земельным участкам, по грузопотоку, по мерам поддержки государства и так далее. Руководителю управления поручено в недельный срок подготовить понятную и достоверную интерактивную карту для предпринимателей. Кроме того, региональная палата предпринимателей "Атамекен" будет обучать на бесплатной основе предпринимателей, желающих заняться организацией придорожного сервиса. Тренинги начнутся на следующей неделе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Анна СУВОРОВА
придорожный сервис

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