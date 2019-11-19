Приложение, информирующее о закрытии трасс, запустили в Атырауской области

Приложение Darmen оповещает о штормовых предупреждениях, открытии и закрытии трасс, и отмене занятий в школах, передает корреспондент «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее о запуске приложения сообщали в Алматы и Нур-Султане. Сейчас в регионах страны также работают оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тем временем в ведомстве предупредили, что на регион надвигается похолодание. Ночью столбики термометра покажут до минут 14 градусов. В нескольких районах области возможен гололед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пож