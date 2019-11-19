Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Әділет партиясы баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Приложение, информирующее о закрытии трасс, запустили в Атырауской области

Приложение Darmen оповещает о штормовых предупреждениях, открытии и закрытии трасс, и отмене занятий в школах, передает корреспондент «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона. Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее о запуске приложения сообщали в Алматы и Нур-Султане. Сейчас в регионах страны также работают оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тем временем в ведомстве предупредили, что на регион надвигается похолодание. Ночью столбики термометра покажут до минут 14 градусов. В нескольких районах области возможен гололед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пож
gorod
Приложение, информирующее о закрытии трасс, запустили в Атырауской области
Приложение Darmen оповещает о штормовых предупреждениях, открытии и закрытии трасс, и отмене занятий в школах, передает корреспондент «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее о запуске приложения сообщали в Алматы и Нур-Султане. Сейчас в регионах страны также работают оповещения о чрезвычайных ситуациях. Тем временем в ведомстве предупредили, что на регион надвигается похолодание. Ночью столбики термометра покажут до минут 14 градусов. В нескольких районах области возможен гололед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Илона АРУТЮНЯН
приложение

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article