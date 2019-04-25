Приобрести свое жилье по доступной цене помогает ПК «Асар Қазына»

Вы мечтаете о собственной крыше над головой, но у Вас небольшие финансовые возможности? Вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына», и Вам помогут достичь Вашей жизненной цели. Потребительские кооперативы существовали еще в советское время и были выгодны для многих граждан холошими условиями покупки собственной квартиры. На сегодняшний день такие кооперативы возникли и у нас в Казахстане, которые для своих членов предлагают комфортные условия по приобретению недвижимости. Одним из них является потребительский кооператив «Асар Казына», созданный в соответствии с решением учредител