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Бизнес-новости

Приобрести свое жилье по доступной цене помогает ПК «Асар Қазына»

Вы мечтаете о собственной крыше над головой, но у Вас небольшие финансовые возможности? Вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына», и Вам помогут достичь Вашей жизненной цели. Потребительские кооперативы существовали еще в советское время и были выгодны для многих граждан холошими условиями покупки собственной квартиры. На сегодняшний день такие кооперативы возникли и у нас в Казахстане, которые для своих членов предлагают комфортные условия по приобретению недвижимости. Одним из них является потребительский кооператив «Асар Казына», созданный в соответствии с решением учредител
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Приобрести свое жилье по доступной цене помогает ПК «Асар Қазына»
Вы мечтаете о собственной крыше над головой, но у Вас небольшие финансовые возможности? Вступайте в потребительский кооператив (ПК) «Асар Қазына», и Вам помогут достичь Вашей жизненной цели.
Потребительские кооперативы существовали еще в советское время и были выгодны для многих граждан холошими условиями покупки собственной квартиры. На сегодняшний день такие кооперативы возникли и у нас в Казахстане, которые для своих членов предлагают комфортные условия по приобретению недвижимости. Одним из них является потребительский кооператив «Асар Казына», созданный в соответствии с решением учредительного собрания кооператива (протокол от «01» июня 2018 года) как добровольное объединение граждан на основе их членства в целях удовлетворения потребностей в приобретении движимого и недвижимого имущества. - В нашей области много людей не имеют собственной жилплощади, годами живут в съемном жилье, и их деньги фактически уходят впустую. В основном причина в нехватке средств. Тем не менее, они стараются как-то поднакопить и ищут пути решения жилищного вопроса. Наш потребительский кооператив готов помочь нашим гражданам приобрести квартиру, дом, общежитие или дачу в рассрочку и на выгодных условиях, - рассказал представитель ПК «Асар Қазына» по ЗКО Оралбек Калиев. – Для этого нужно заключить договор с нашим кооперативом, внести первоначальный взнос, встать на очередь и уже ежемесячно вносить паевый взнос. Через полгода Вы уже сможете стать счастливым обладателем собственной недвижимости. ПК «Асар Қазына» предлагает две выгодные программы: • Первоначальный взнос 28% от стоимости недвижимости; • Первоначальный взнос 50% от стоимости недвижимости. Преимущества ПК «Асар Қазына»: • Рассрочка до 15 лет; • Недвижимость в любом городе РК; • Недвижимость оформляется на Вас; • Минимальный пакет для оформления документов; • Кредитная история не имеет значения; • Без подтверждения доходов; • Нет годовых процентных ставок и переплат; • Юридически гарантировано законодательством РК - Кроме этого у нас действует акция: те, кто вступит ПК «Асар Қазына» до 10 мая, будут иметь выгоду в 100-200 тысяч тенге при покупке недвижимости. Нужно понимать одно, что под лежачий камень вода не идет, поэтому если хотите иметь собственное жилье, начинайте действовать уже сейчас и приходите к нам, - добавил Оралбек Калиев.
Наш адрес: г. Уральск, ул. Кердери, 108,бизнес-центр «Камал», 1 этаж, каб.№13. Тел.: +7 702 616 64 90, +7 776 616 64 90, +7 777 565 31 57. www.asarkazyna.kz Эл. почта:asarkazyna@mail.ru Гос. регистрация 180640011953 от 11.06.2018г. выдана Министерством юстиции РК. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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