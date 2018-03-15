Приверженцы деструктивных религиозных течений открывают детские сады в Атырау

Деятельность детских дошкольных образовательных учреждений никем не контролируется, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.muslimboard.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления по делам религий Кайролла КОШКАЛИЕВ. - Сегодня уже известно, что такие детсады открыты в мкр. Нурсая, по ул.Сейфуллина и еще в нескольких местах по городу. Для открытия таких детских садов не нужна лицензия, и даже нет такого органа, который контролировал бы их деятельность - проводил аттестацию педагогов, контролировал у