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Социум

Приверженцы деструктивных религиозных течений открывают детские сады в Атырау

Деятельность детских дошкольных образовательных учреждений никем не контролируется, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.muslimboard.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления по делам религий Кайролла КОШКАЛИЕВ. - Сегодня уже известно, что такие детсады открыты в мкр. Нурсая, по ул.Сейфуллина и еще в нескольких местах по городу. Для открытия таких детских садов не нужна лицензия, и даже нет такого органа, который контролировал бы их деятельность - проводил аттестацию педагогов, контролировал у
gorod
Приверженцы деструктивных религиозных течений открывают детские сады в Атырау
Деятельность детских дошкольных образовательных учреждений никем не контролируется, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта www.muslimboard.ru Об этом в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного управления по делам религий Кайролла КОШКАЛИЕВ. - Сегодня уже известно, что такие детсады открыты в мкр. Нурсая, по ул.Сейфуллина и еще в нескольких местах по городу. Для открытия таких детских садов не нужна лицензия, и даже нет такого органа, который контролировал бы их деятельность -  проводил аттестацию педагогов, контролировал учебный процесс, методику. Сегодня любой желающий при возможности может открыть частный садик или мини-центр, который будет лишь стоять на учете как образовательное учреждение и получать дотацию от государства, - рассказал Кайролла КАШКАЛИЕВ. По словам спикера, специалисты областного управления по делам религий направили письмо в министерство по делам религий с просьбой вновь внедрить лицензии для детских садов и других дошкольных учреждений и взять это направление под свой контроль. - Отдавая в детские сады своих детей, мы должны быть спокойны за их будущее, за те знания и идеологию, которую в этих садиках пропагандируют, поэтому этот вопрос должен быть взят на строгий контроль, - заявил Кайролла КОШКАЛИЕВ. Камилла МАЛИК
детские сады Религия деструктивные религиозные течения контроль

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