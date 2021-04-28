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Бизнес-новости

Признаки, которые покажут, что новостям можно доверять

Наверняка у каждого есть опыт, когда прочитанные новости, особенно политические, не совпадают с реальностью? Одну новость читаешь – и все сразу понятно, ясно и ближайшее будущее показывает, что так оно и есть. А другую – она непонятна, слишком противоречива и в целом смахивает на фейк? Это хорошо, если у читателя есть «нюх» на подозрительные новости, но у остальной половины познаний, чтобы отличить фейк от правды, практически нет. Речь идет о медиаграмотности, которая на данный момент необходима каждому современному человеку. Конечно, лучше выбрать качественный ресурс, которому можно доверять,
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Признаки, которые покажут, что новостям можно доверять
Наверняка у каждого есть опыт, когда прочитанные новости, особенно политические, не совпадают с реальностью? Одну новость читаешь – и все сразу понятно, ясно и ближайшее будущее показывает, что так оно и есть. А другую – она непонятна, слишком противоречива и в целом смахивает на фейк? Это хорошо, если у читателя есть «нюх» на подозрительные новости, но у остальной половины познаний, чтобы отличить фейк от правды, практически нет. Речь идет о медиаграмотности, которая на данный момент необходима каждому современному человеку.
Признаки, которые покажут, что новостям можно доверять
Признаки, которые покажут, что новостям можно доверять
Конечно, лучше выбрать качественный ресурс, которому можно доверять, как, например, новости политики на Капитале, но читать только одно медиа было бы бессмысленно, особенно в то время, как заголовками пестрят все социальные сети и рекламные баннеры в Сети. СМИ – это пятая власть, которая влияет на наше подсознание и способна манипулировать им. Чтобы не позволять себя обмануть и потреблять только качественные продукты новостей, делать самостоятельные выводы и анализировать новости, нужно знать, какими должны быть объективные правдивые новости. Первый момент, на который стоит обратить внимание, или уловка, на которую не нужно попадаться – это так называемый принцип первоочередности. Существует такое явление, при котором сознание человека больше склонно верить той информации, которая поступила первой. Даже если это неправда и далее последовала масса опровержений, наш мозг все равно ставит все под сомнение, так как первая информация уже заняло свое место и посеяла зерно. Этим приемом часто пользуются политики в предвыборной гонке. После вбрасывания лживой информации о своем оппоненте результат не заставляет себя ждать, и «отмыться» потом от этой грязи ой как непросто. Для читателей это означает, что не стоит свято верить первой же новости. Подождите, пока ее начнут массово публиковать крупные СМИ, которые фильтруют свой контент очень тщательно. Например, ориентироваться можно на такие сайты, как kapital.kz. Там публикуются только правдивые новости, написанные согласно всем стандартам журналистики. Подозрительно нужно относиться к слишком эмоциональным новостям. Например, если заголовок кажется слишком кричащим, в нем используются слова с яркой эмоциональной окраской, а также так называемые очевидцы или простые люди из народа. Общество склонно верить не политикам или известным личностям, но просты людям, прохожим. Журналисты часто этим пользуются и используют подставных свидетелей. Если ваше доверие информации основано только на том, что произошедшее видели или слышали «бабушки около подъезда» или проходящий мужчина, выражающий свои эмоции слишком ярко, что не свойственно прохожим – стоит задуматься и подождать остальных новостей по этой теме. Вывод: чтобы не попадаться на уловки нечестных журналистов, важно иметь кое-какие познания о качественной журналистике и свое мнение, умение критически мыслить. Не позволяйте себя обманывать – читайте только проверенные источники и анализируйте всю поступающую информацию. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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