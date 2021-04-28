Признаки, которые покажут, что новостям можно доверять

Наверняка у каждого есть опыт, когда прочитанные новости, особенно политические, не совпадают с реальностью? Одну новость читаешь – и все сразу понятно, ясно и ближайшее будущее показывает, что так оно и есть. А другую – она непонятна, слишком противоречива и в целом смахивает на фейк? Это хорошо, если у читателя есть «нюх» на подозрительные новости, но у остальной половины познаний, чтобы отличить фейк от правды, практически нет. Речь идет о медиаграмотности, которая на данный момент необходима каждому современному человеку. Конечно, лучше выбрать качественный ресурс, которому можно доверять,