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Бизнес-новости

Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?

Или хотите восстановить жевательную функцию и исправить эстетику ваших зубов? Причем без навязанных услуг и неожиданных дополнительных платежей? Тогда вам точно сюда: в стоматологическую клинику «Улыбка». Почему сюда? Во-первых, клиника расположена в центре Атырау, по ул. Гурьевская, 5 и найти ее легко. Во-вторых, на рынке Атырау она работает уже более 15 лет, и врачи-универсалы с многолетним опытом работы зарекомендовали себя как профессионалы высокого уровня. И наконец, «Улыбка» предоставляет весь спектр стоматологических услуг: от лечения зубов, ортопедии, протезирования до уникальных хирур
gorod
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Или хотите восстановить жевательную функцию и исправить эстетику ваших зубов? Причем без навязанных услуг и неожиданных дополнительных платежей? Тогда вам точно сюда: в стоматологическую клинику «Улыбка».
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Почему сюда? Во-первых, клиника расположена в центре Атырау, по ул. Гурьевская, 5 и найти ее легко. Во-вторых, на рынке Атырау она работает уже более 15 лет, и врачи-универсалы с многолетним опытом работы зарекомендовали себя как профессионалы высокого уровня. И наконец, «Улыбка» предоставляет весь спектр стоматологических услуг: от лечения зубов, ортопедии, протезирования до уникальных хирургических операций.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
По словам доктора Гаджи Исмаила, они к каждому пациенту подходят индивидуально, что тоже немаловажно. И, пожалуй, самым примечательным фактором, который отличает данную стоматологическую клинику от других, является костная пластика при имплантации зубов. - Мы делаем наращивание костной и мягкой ткани зуба, пластику, а также пересадку костного блока, - информирует врач, хирург-ортопед Гаджи Исмаил. - При вживлении зубных имплантатов преимущественно мы используем аутогенный костный блок, это означает, что костная ткань берется у самого пациента на других участках челюсти или с подвздошной кости.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Кроме того, клиника «Улыбка» использует самые качественные и люксовые модели имплантов, которые есть на рынке: американских, швейцарских и корейских производителей.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Также, думаем, очень важно знать, что сами врачи постоянно проходят обучение по повышению профессиональной квалификации за границей, в частности, клиниках России. Оборудование, на котором работают специалисты данной стоматологической клиники, тоже иностранного производства, комплектующие - немецкого и израильского качества.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Что касается терапии и ортопедии, то зубная клиника своим пациентам предлагает более сорока услуг. Есть у них и своя лаборатория, где изготавливаются различного вида виниры, люминиры, а также диоксидо-циркониевые, металлокерамические и безметалловые коронки.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
- Я пришла поставить брекеты. Сначала получила консультацию, мне все объяснили, показали. Врачи здесь очень внимательные, - делится с нами пациентка клиники Изабелла. - До этого я побывала в других стоматологических кабинетах, но вернулась сюда. Видно, что тут работают профессионалы, лично у меня они вызывают доверие. И таких пациентов у клиники «Улыбка» немало. Например, она уже не один год успешно сотрудничает с нефтяной страховой компанией НСК и семейной клиникой Family health Clinic.
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Мечтаете о белоснежной голливудской улыбке?
Сотрудникам зубного кабинета не чуждо и проявление духовной принадлежности. Так, в священный месяц Рамадан, стоматологическая клиника «Улыбка» ввела специальное предложение для своих пациентов: на все виды стоматологических услуг предусмотрена скидка 30%. Кстати, первичный осмотр у врача, в данной клинике бесплатный круглый год. Если вы все же надумали посетить стоматологию «Улыбка», то полную информацию можете получить по телефонам: 87782630207; 8 701 416 87 60; 8 701 408 89 68, или прийти по адресу: г.Атырау, ул. Гурьевская, 5. Лицензия 00951DR от 14.12.2018г. выдана Управлением здравоохранения Атырауской области. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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