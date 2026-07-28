Жара до +38°, град и грозы: прогноз погоды в западном Казахстане на 29 июля

По данным РГП "Казгидромет", в среду, 29 июля в Западно-Казахстанской области пройдут кратковременные дожди с грозами, днём возможен град при ветре до 15-20 м/с. По области ожидается сильная жара до +35…+38 °C. В Уральске днём будет жарко и без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +19…+21 °C, днём - +33…+35 °C.

В Атырауской области днём также пройдут небольшие дожди с грозами, а порывы ветра достигнут 15-18 м/с. На западе региона воздух прогреется до +35 °C. В Атырау днём ожидается очень сильная жара до +40…+42 °C. Температура воздуха ночью составит +26…+28 °C.

В Мангистауской области днём прогнозируют пыльную бурю с порывами ветра до 15-20 м/с. В Актау ожидается погода без осадков. Температура воздуха ночью составит +22…+24 °C, днём - +32…+34 °C.

В Актюбинской области пройдут небольшой дождь с грозой, местами возможен град с порывами ветра до 15-20 м/с. В Актобе днём также ожидаются кратковременные осадки с грозой. Температура воздуха ночью будет в пределах +22…+24 °C, а днём - до +40…+42 °C.