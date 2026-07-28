Пьяная россиянка без прав выехала на встречку и протаранила авто с казахстанцами - есть погибшие

В Улаганском районе Республики Алтай произошло ДТП, в котором погибли и пострадали граждане Казахстана, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай. По данным правоохранителей, виновницей аварии стала 31-летняя местная жительница, севшая за руль нетрезвой и без водительского удостоверения.

Трагедия произошла вечером 27 июля неподалеку от села Акташ. Автомобиль Toyota Avensis под управлением нетрезвой россиянки на скорости вылетел на встречную полосу и влобовую врезался в Chevrolet Nexia, в котором находились казахстанцы.

- 27 июля около 20:30 часов вблизи с. Акташ 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Toyota Avensis, выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустила столкновение с автомобилем Chevrolet Nexia, за рулем которого находился 40-летний житель Республики Казахстан, - уточнили в ведомстве.

Удар оказался катастрофическим: 40-летнего водителя Chevrolet и его 44-летнюю пассажирку доставили в районную больницу в тяжелейшем состоянии. Врачи боролись за их жизни, но спасти пострадавших не удалось.

В аварии травмы получили еще четыре человека. В больницу госпитализировали 21-летнего пассажира "Тойоты", а также троих пассажиров "Шевроле" - двоих 63-летних мужчин и 13-летнюю девочку.

- В ходе разбирательства было установлено, что женщина села за руль, не имея права управления транспортными средствами и в нетрезвом виде, - подчеркнули в МВД.

Сама предполагаемая виновница ДТП практически не пострадала - госпитализация ей не потребовалась. Сейчас российские полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение и решен вопрос о возбуждении уголовного дела.