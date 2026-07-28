Аграрии ЗКО перевыполнили план по посевам и начали сбор урожая

В Западно-Казахстанской области фермеры завершили весенне-полевые работы и уже активно ведут уборку урожая. В этом году сельхозкультурами засеяли 676 тысяч гектаров, что существенно превысило первоначальный план (изначально планировалось освоить 626,2 тысячи гектаров). Об этом сообщил заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Берик Ситказиев.

Основной прирост площадей произошел за счет масличных и кормовых культур:

Зерновые культуры: 281 тысяч га (из них 93,6 тысячи га - озимые);

Масличные культуры: 176 тысяч га (планировалось 123,1 тысячи га);

Кормовые культуры: 215 тысяч га (планировалось 210 тысяч га);

Картофель, овощи и бахчевые: 4,1 тысячи га.

Сейчас аграрии региона перешли к уборочной кампании. На сегодня уже скошено 52,3 тысячи гектаров озимой пшеницы и ржи. Намолочено 170 тысяч тонн зерна при высокой средней урожайности - 32,4 центнера с гектара.

По оценке специалистов, состояние большинства посевов варьируется от "удовлетворительного" до "хорошего". Первые результаты кампании показывают, что итоговый урожай в ЗКО будет не ниже среднегодовых показателей. Параллельно в хозяйствах области идет сбор раннеспелых овощей.