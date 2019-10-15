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Социум

Продавец заплатит за игрушку покупателю в Атырауской области

Покупатель обратился в суд с иском на то, что купленная игрушка сломалась сразу же, а деньги ему вернуть отказались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с Youtube В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску покупателя к продавцу. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, после того, как приобрел в одном из игрушечных бутиков машинку для ребенка. - Покупатель указал в заявлении, что машинка сломалась спустя 10 минут, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Но когда мужчина обратился к продавцу вернуть деньги, тот отказался. В связи с эт
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Продавец заплатит за игрушку покупателю в Атырауской области
Покупатель обратился в суд с иском на то, что купленная игрушка сломалась сразу же, а деньги ему вернуть отказались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с Youtube В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску покупателя к продавцу. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, после того, как приобрел в одном из игрушечных бутиков машинку для ребенка. - Покупатель указал в заявлении, что машинка сломалась спустя 10 минут, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Но когда мужчина  обратился к продавцу  вернуть деньги, тот отказался. В  связи с этим расстроенный покупатель обратился в суд. В рамках пилотного проекта «Примирительные процедуры в суде» с помощью судьи-медиатора удалось примирить покупателя и продавца, они пришли к медиативному соглашению об урегулировании спора  в порядке медиации. По условиям соглашения продавец теперь должен  выплатить материальный ущерб - 60 000 тенге, а покупатель  отказался  от иска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА

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