Продавец заплатит за игрушку покупателю в Атырауской области

Покупатель обратился в суд с иском на то, что купленная игрушка сломалась сразу же, а деньги ему вернуть отказались, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Скриншот с Youtube В Жылыойском районном суде Атырауской области рассмотрено гражданское дело по иску покупателя к продавцу. Мужчина обратился в суд с исковым заявлением, после того, как приобрел в одном из игрушечных бутиков машинку для ребенка. - Покупатель указал в заявлении, что машинка сломалась спустя 10 минут, - рассказали в пресс-службе облсуда. - Но когда мужчина обратился к продавцу вернуть деньги, тот отказался. В связи с эт