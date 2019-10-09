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Социум

Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане

В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта openday.ru Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР). "По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), прода
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Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане
В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает informburo.kz.
Иллюстративное фото с сайта openday.ru Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР). "По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), продавцы-кассиры (1,3 тысячи вакансий) и помощники воспитателей (1,2 тысячи вакансий)", – говорится в сообщении. В Центре развития трудовых ресурсов отметили, что охранники наиболее востребованы в целом по стране, однако в некоторых регионах их дефицита на рынке труда не наблюдается. Читайте также: Сторожа и разнорабочие возглавили список самых востребованных специальностей "Наиболее востребованы охранники в Костанайской области (1050 вакансий) и Нур-Султане (1034 вакансии). При этом в Шымкенте охранники не вошли даже в топ-25 дефицитных профессий. В самом южном мегаполисе страны наиболее востребованными оказались учителя средних школ (935 вакансий)", – отметили в ЦРТР. В десятку наиболее востребованных профессий Казахстана вошли также санитары, водители грузового транспорта, учителя средней школы, дорожные рабочие и продавцы-консультанты. Подробный анализ спроса и предложения рабочей силы на электронной бирже труда Казахстана по итогам третьего квартала 2019 года можно прочитать здесь. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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