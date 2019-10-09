Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане

В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели, официанты, продавцы-кассиры и помощники воспитателей, передает informburo.kz. Иллюстративное фото с сайта openday.ru Профессию охранника признали самой дефицитной в Казахстане по соотношению количества резюме и вакансий на электронной бирже труда, сообщили в пресс-службе АО "Центр развития трудовых ресурсов" (ЦРТР). "По итогам девяти месяцев этого года на рынке труда невостребованными остались более 3,3 тысячи вакансий охранников. В топ-5 дефицитных профессий также вошли воспитатели (более 1,5 тысячи вакансий), официанты (1,5 тысячи), прода