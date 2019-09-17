16 сентября состоялось торжественное открытие этнофестиваля. Каждый вечер в парке имени Жангирова сельские округа будут демонстрировать выставки, посвященные народно-прикладному искусству, обряды казахского народа. Зрители смогут бесплатно угоститься национальными блюдами. Мероприятие будет сопровождать концертная программа. Начало - в 18.00. Финальный концерт состоится 20 сентября, начало также в 20.00. Здесь же пройдет вручение премии "Жомарт журек". Кроме того, пройдут два масштабных мероприятия Молодежного ресурсного центра района: форум (19 сентября в 16.00, КРК "Арман") и встреча с делегацией из России (20 сентября в 11.00, коворкинг-центр "Болашак"). Любителей спорта ожидает большая программа: 19 сентября в ФОКе "Карачаганак" пройдет турнир по волейболу среди женских команд, открытие в 11.00. 19-20 сентября в парке имени Жангирова пройдет открытый турнир по национальным видам спорта (қазақша курес,бес табан, бес асықтан и др), начало в 11.00 и 15.00. Конные состязания (аламан бәйге, топ бәйге, аударыспақ, қой көтеру, арқан тарту, жаяу бәйге) пройдут по традиции в северной части города 21 сентября, начало в 10.00. Праздничный концерт пройдет в парке им. Жангирова. Начнется он в 19.00 с поздравления молодоженов. Далее последует концертная программа, подготовленная силами артистов и творческих коллективов района. Завершает праздничную неделю поздравление малышей, которые появятся на свет в День города в местном роддоме. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.