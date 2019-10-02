Иллюстративное фото из архива "МГ" В прокуратуре Атырауской области проинформировали, что при проверке в ряде общеобразовательных заведений, выяснилось, что педагогам не полностью платили за работу. - Одним из приоритетов прокуроров является защита конституционных прав граждан. С начала года прокуратурой города защищены конституционные права свыше 5 тысяч лиц, - отметил старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов. Были, к примеру, выявлены факты невыплаты свыше 4 тысячам педагогам городских школ различных причитающихся надбавок к заработной плате на протяжении нескольких лет, в целом сумма составила около 250 млн тенге. Стоит отметить, что денежные средства на выплату указанных доплат не были предусмотрены в городском бюджете. - По мерам прокурорского реагирования местным исполнительным органом была подготовлена бюджетная заявка, которая одобрена маслихатом, и в настоящее время указанная сумма полностью выплачена педагогам, - проинформировали прокуроры. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.