Специалисты выявили массу нарушений и недоделок в строительно-монтажных и отделочных работах.

Качество строительства жилья и соцобъектов обсудили на республиканском совещании под председательством первого заместителя премьер-министра Нурлыбека Налибаева. Аким ЗКО Нариман Турегалиев принял участие в заседании по видеосвязи и после этого устроил разнос местным подрядчикам.

Как сообщили в пресс-службе акима ЗКО, с 2024 года в регионе стартовало строительство 145 различных объектов, из которых 112 уже ввели в эксплуатацию. В их числе:

41 объект здравоохранения;

34 жилых дома;

13 школ и детских садов;

13 объектов культуры;

11 спортивных сооружений.

Мониторинг уже сданных домов и госучреждений показал, что далеко не все строители выполнили свою работу на совесть. Специалисты выявили массу нарушений и недоделок в строительно-монтажных и отделочных работах.

По каждому проблемному объекту уже составлены дефектные акты, а подрядным организациям выставлены жесткие требования все исправить. С теми строительными компаниями, которые отказываются устранять свои недочеты по гарантии, чиновники теперь разговаривают в досудебном порядке и готовят иски.

Чтобы раз и навсегда усилить контроль, Нариман Турегалиев распорядился создать специальную комиссию.

Аким области дал ровно месяц на то, чтобы комиссия устроила тотальную проверку. За это время ревизоры должны детально обследовать все водные объекты региона, а также абсолютно все здания и сооружения, которые были запущены в ЗКО за последние три года.

В руководстве области также напомнили, что с 1 июля в Казахстане вступает в силу новый строительный кодекс. Согласно документу, все процессы управления и надзора за стройками объединят в единую информационную систему. Это должно сделать сферу прозрачной, заставить подрядчиков отвечать за качество "тенге и репутацией", а также быстрее устранять любые нарушения.