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Социум

Прямой рейс из Уральска в Москву отменили

Полёты отменили ещё до их запуска из-за низкого спроса.
Кристина Кобина
Прямой рейс из Уральска в Москву отменили
Иллюстративное фото из архива "МГ"

С 28 октября 2026 года Международный аэропорт Уральска имени Маншук Маметовой обещал открыть новое направление - прямые регулярные рейсы в Москву. Сообщалось, что полеты будет выполнять российский перевозчик Nordwind, который впервые выходит на рынок Уральска. Позже в социальных сетях распространились сообщения о том, что люди не могут приобрести билеты на эти рейсы.

Руководитель пресс-службы аэропорта Айнагуль Сакпусунова пояснила, что 20 октября рейсы всё-таки отменили.

- Авиакомпания Nordwind информирует об отмене полетной программы по маршруту Москва - Уральск в связи с низким коммерческим спросом на данном направлении, - рассказала Айнагуль Сакпусунова.

Уральск рейс Москва перелет отменили рейс

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