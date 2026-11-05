Прямой рейс из Уральска в Москву отменили

С 28 октября 2026 года Международный аэропорт Уральска имени Маншук Маметовой обещал открыть новое направление - прямые регулярные рейсы в Москву. Сообщалось, что полеты будет выполнять российский перевозчик Nordwind, который впервые выходит на рынок Уральска. Позже в социальных сетях распространились сообщения о том, что люди не могут приобрести билеты на эти рейсы.

Руководитель пресс-службы аэропорта Айнагуль Сакпусунова пояснила, что 20 октября рейсы всё-таки отменили.