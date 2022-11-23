Прямые рейсы запустят из Алматы в Хабаровск

Первый вылет по маршруту запланирован на 15 декабря. В международном аэропорту Хабаровска сообщили о запуске прямого рейса в Алматы. Полёты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT на судне Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров. - Казахстан интересен не только с точки зрения туризма, но и благодаря своим транзитным возможностям. Путешествия в Алматы популярны для перелётов по многим популярным направлениям: на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию, - отмечается в сообщении. Несмотря на анонс, с