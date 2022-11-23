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Социум

Прямые рейсы запустят из Алматы в Хабаровск

Первый вылет по маршруту запланирован на 15 декабря. В международном аэропорту Хабаровска сообщили о запуске прямого рейса в Алматы. Полёты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT на судне Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров. - Казахстан интересен не только с точки зрения туризма, но и благодаря своим транзитным возможностям. Путешествия в Алматы популярны для перелётов по многим популярным направлениям: на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию, - отмечается в сообщении. Несмотря на анонс, с
Дана Рахметова
Прямые рейсы запустят из Алматы в Хабаровск
Первый вылет по маршруту запланирован на 15 декабря.
В международном аэропорту Хабаровска сообщили о запуске прямого рейса в Алматы. Полёты будут осуществляться еженедельно по четвергам. Выполнять рейсы будет авиакомпания SCAT на судне Boeing 737-800, рассчитанном на 189 пассажиров.
- Казахстан интересен не только с точки зрения туризма, но и благодаря своим транзитным возможностям. Путешествия в Алматы популярны для перелётов по многим популярным направлениям: на Мальдивские или Сейшельские острова, в Южную Корею, Таиланд, Индию, Вьетнам, Турцию, - отмечается в сообщении.
Несмотря на анонс, сайты продажи билетов пока не оформили маршрут, поэтому неизвестна даже приблизительная стоимость билета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Казахстан самолёт Россия авиарейс

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