Путешествия по стране стали доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan

В Туркестанской области и в городе Шымкент активно развивают внутренний туризм. Для этого создаются все условия, возрождаются памятники архитектуры, строятся гостиницы и улучшается инфраструктура. С 14 по 17 марта для представителей СМИ, блогеров и туроператоров был организован информационный тур в города Шымкент и Туркестан, главной целью которого является развитие внутреннего туризма. Итак, утром 14 марта мы вылетели из Атырау в город Шымкент. Кстати, авиакомпания FlyArystan – это первый лоукостер Казахстана, свой первый полет совершил в 2019 году. Во флоте лоукостера имеются современные ави