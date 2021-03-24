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Социум

Путешествия по стране стали доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan

В Туркестанской области и в городе Шымкент активно развивают внутренний туризм. Для этого создаются все условия, возрождаются памятники архитектуры, строятся гостиницы и улучшается инфраструктура. С 14 по 17 марта для представителей СМИ, блогеров и туроператоров был организован информационный тур в города Шымкент и Туркестан, главной целью которого является развитие внутреннего туризма. Итак, утром 14 марта мы вылетели из Атырау в город Шымкент. Кстати, авиакомпания FlyArystan – это первый лоукостер Казахстана, свой первый полет совершил в 2019 году. Во флоте лоукостера имеются современные ави
Арайлым Усербаева
Путешествия по стране стали доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
В Туркестанской области и в городе Шымкент активно развивают внутренний туризм. Для этого создаются все условия, возрождаются памятники архитектуры, строятся гостиницы и улучшается инфраструктура. 
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
С 14 по 17 марта для представителей СМИ, блогеров и туроператоров был организован информационный тур в города Шымкент и Туркестан, главной целью которого является развитие внутреннего туризма. Итак, утром 14 марта мы вылетели из Атырау в город Шымкент. Кстати, авиакомпания FlyArystan – это первый лоукостер Казахстана, свой первый полет совершил в 2019 году. Во флоте лоукостера имеются современные авилайнеры Airbus А320, средний возраст которых составляет 7 лет. Все они абсолютно безопасные, бортами управляют опытные летчики со стажем более 10 лет. С 2020 года у жителей Атырау есть прекрасная возможность пользоваться услугами авиакомпании и летать по 30 направлениям по Казахстану. В город Шымкент самолеты летают ежедневно, стоимость билета составляет от 9999 тенге. Полет из Атырау занял чуть более двух часов. И вот мы оказались в самом теплом во всех смыслах этого слова городе Казахстана. Город-миллионник Шымкент в 2019 году стал третьим городом в стране республиканского значения. Его еще называют культурной столицей стран СНГ, и не зря. Он поражает своим великолепием. Прямо в аэропорту нас встретила дружная команда туристского информационного центра (ТИЦ) Shymkent tourism Center, который создан для того, чтобы помогать туристам ориентироваться в Шымкенте. Специалисты центра помогут не только подобрать гостиницу и разместиться в ней, но и составить план пребывания в городе, посоветовать те или иные туры, подобрать для вас подходящий. Здесь же функционирует круглосуточный call-центр. Все информационные услуги оказываются бесплатно. По желанию в центре могут предложить вам услуги профессионального гида. Иными словами, поддержка и всесторонняя помощь вам уже обеспечена. Впрочем для нас тут уже приготовили тур и маршрут. Первым местом посещения стал памятник историко-культурного наследия «Старое городище Шымкент» или Цитадель, которое является одним из самых древнейших мест Казахстана. Он внесен в государственный список памятников истории и культуры. Найденные здесь предметы датируются концом III века до нашей эры. Последние годы на месте древнего города ведутся археологические раскопки, специалисты восстанавливают стены крепости. В будущем здесь планируют построить музей и амфитеатр под открытым небом. В скором времени Цитадель превратится в центр туризма Казахстана. Таких памятников истории в Шымкенте огромное количество. Летящий корабль «Кеме калган» также является излюбленным местом туристом. На священной горе Казыгурт расположен огромный памятник в виде корабля. Местные называют его «Ноев ковчег», длина морского судна – 150 метров, ширина – 25 метров, высота – 15 метров. С этой горы открывается изумительный вид на восхитительную природу. Но и это еще не все, любителям пешей прогулки непременно придутся по вкусу многочисленные парки Шымкента. Парк Абая, парк Независимости, Дендропарк, аквапарк, зоопарк, площадь «Ордабасы»... Перечислять можно бесконечно, мы даже подумали, что нам не хватило бы и месяца, чтобы обойти все эти места. К слову, сотрудники ТИЦ помогут вам подобрать и гостиницу. Остановиться можно в отелях разных категорий, в гостиницах класса люкс или в хостелах, тут, как говорится, все зависит от толщины кошелька. Аренда хостела обойдется вам примерно в 6000 тенге, съем номера в отеле начинается от 10 тысяч тенге и наконец за номер класса люкс в популярной пятизвездочной гостинице вам придется выложить около 50 тысяч тенге. Что касается кухни, то и тут Шымкенту нет равных. Блюда на любой вкус способны приготовить прямо у вас на глазах. Разнообразие казахской национальной кухни просто зашкаливает: десятки видов куырдака могут предложить вам только здесь. О шымкентском плове тоже слагают легенды. Что интересно, в гастрономическом плане Шымкент поделился на несколько частей. В районе Турегулова готовят отменные супы, бульоны и нарын, за самсой все едут в 4-ый микрорайон, рыбу лучше всех готовят в микрорайоне. Тельман, шашлык советуют попробовать в Сайраме. Цены на вкусную еду приятно удивят туристов. Чек обеда начинается от 1000 тенге заканчивается 6000 тенге в довольно дорогих ресторанах. Нам же посчастливилось посетить ресторан казахской национальной кухни «Сандык». Наряду с традиционными блюдами здесь подают и авторские кушанья. Для нам шеф-повар заведения приготовил блюдо под названием «Борша ет», готовится оно на раскаленном камне, который предварительно нагревают в печи в течение 4-5 часов. Борша ет – это тонкие пластины мраморной говядицы. На приготовление блюда повар потратил не более пяти минут. На вкус получилось просто отменно. А вкус фирменного чая, бауырсаков и сладостей наша группа запомнит надолго. Следующие два дня были посвящены не менее древнему городу – Туркестану. При упоминании этого города невольно начинаешь петь песню: «Есть в пустыне древний город, вечный город Туркестан. Ты – сокровище востока, ты востока талисман. Люди едут поклониться, помолиться за родных, Ты – восьмое чудо света, ты святая из святых». В древности он носил название Яссы, через него проходил Великий Шелковый путь. Кстати, здесь тоже функционирует туристский информационный центр, где также предоставляют бесплатную помощь всем гостям Туркестана. Тур по Туркестанской области советуем начать с посещения древнего города Отрар, который является родиной известного философа и математика Абу-Насыр Аль-Фараби. Отрар считался самым крупным центром торговли между Востоком и Западом, здесь процветали наука, медицина, образование, он тянул к себе всех без исключения. В городе были мечети, бани, кварталы, дворцы, базары и он был самым процветающим городом. Сейчас от древнего Отрара остались только руины, но сохранились стены, колодцы, из которых пили наши предки и даже некоторые помещения. Сейчас город превращают в музей под открытым небом. Далее по списку идет Сауран – столица Ак Орды. Он является единственным средневековым памятником культуры, который сохранил свои стены до наших дней. Ну а самым популярным местом в Туркестане, конечно же, по праву является мавзолей Ходжи Ахмета Яссауи. Положа руку на сердце, мавзолей можно назвать шедевром архитектуры, который был построен в период с 1385 по 1405 годов, высота здания составляет почти 38 метров, диаметр купола равен 18 метрам. Мазволей включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Здание состоит из 30 комнат, кроме самого Ходжи Ахмета Яссауи здесь покоятся десятки ханов и султанов. Здесь же можно увидеть оригинал Тайказана (самая большая по всему восточному мусульманскому миру чаша для воды). Емкость сделана из сплава семи металлов, весит около двух тонн и вмещает в себя более 3000 тысяч литров воды. Ежегодно тысячи паломников приезжают сюда со всех концов света. Любителям истории также придутся по вкусу памятники истории, такие как мавзолей Арыстан баба – одного из самых почитаемых мусульманами святынь Центральной Азии, а также мавзолеи Карахана, Байдибек ата, Домалак ана, Карашаш ана и многое другое. В теплое время года вам будет интересен тур по природным заповедникам региона, такими как пещера Ак мечеть, Аксу-Джабаглинский заповедник, природный парк Сайрам-Угам, Каратауский, Сырдарьинские заповедники, ущелье Карасу, озеро Кызылколь, Шардара, каньон реки Аксу, конечно же, курортная зона Сарыагаш. В 2018 году Туркестан стал административным центром Туркестанской области, и с тех пор в областном центре началась грандиозная стройка. Если раньше он был провинциальным городком, то сейчас он превращается в современный город, со своим шармом, стилем и колоритом. Туристам однозначно будет здесь интересно. Новые здания, красота которых захватывает дух, строятся практически по всему Туркестану. Кстати, каждая область Казахстана построила по одному зданию в качестве подарка. Атырауская область вручила Туркестану духовный центр «Улы дала ели», здесь предусмотрены девять залов, в каждом из которых подробно затрагивается история Казахстана. Кроме этого, в городе активно ведется строительство комплекса «Керуен сарай», в нем будут располагаться гостиницы, торговые центры, культурные объекты, рестораны, восточный базар и многое другое. Общая протяженность сооружения будет составлять более одного километра. Остановиться путешественники так же могут в гостиницах, отелях и хостелах. Цены разнообразны – варьируются от 6 тысяч тенге до 50 тысяч тенге. Те, кто предпочитает бюджетный отдых, могут остановиться в хостелах и отелях, а любителей дорогого отдыха с радостью встретят в пятизвездочных гостиницах. Город Туркестан в ближайшем будущем станет духовной столицей не только Казахстана, но и всего СНГ. Во время поездки создалось такое впечатление, что Туркестан в ближайшем будущем переживет грандиозные изменения, но в то же время этому городу удастся сохранить богатейшую историю и наследие предков. Туристов здесь ждут с распростертыми объятиями. К слову, в городе построили новый международный аэропорт. Для жителей Атырау есть прекрасная новость. Авиакомпания FlyArystan с 21 марта запустила прямой рейс в город Туркестан. Воздушные судна будут курсировать два раза в неделю – по пятницам и воскресеньям. Стоимость билета начинается от 8999 тенге. Для удобства казахстанцев запущен прямой рейс в Стамбул, цена на который также приятно удивит вас. В конце нашего тура мы пришли к выводу, что туризм в Казахстане начинает активно развиваться. Сейчас многие казахстанцы предпочитают путешествовать именно по своей стране, совмещая, как говорится, приятное с полезным. Отдыхать и изучать историю – заманчивая перспектива. Было грустно уезжать из этих теплых, дружелюбных и колоритных городов. Но мы уезжали с твердой уверенностью, что в скором времени обязательно вернемся сюда уже в качестве туристов.
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
Путешествия по Казахстану стали намного доступнее для жителей западного Казахстана вместе с авиакомпанией FlyАrystan
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туризм авиакомпания

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