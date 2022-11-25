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Происшествия Социум

Пьяная женщина матом обложила полицейских Уральска

Правда, протрезвев она поспешила извиниться, передает портал "Мой ГОРОД". Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошел еще 18 ноября в одном из кафе Уральска. 34-летняя женщина, приняв лишнего, устроила дебош в увеселительном заведении. - Досталось и прибывшим по вызову стражам порядка. Ни в какую не желая подчиняться требованиям представителей власти, дама выражалась нецензурной бранью в их адрес. За данное правонарушение в отношении разбушевавшейся гражданки был составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и назначен шт
Дана Рахметова
Пьяная женщина матом обложила полицейских Уральска
Правда, протрезвев она поспешила извиниться, передает портал "Мой ГОРОД".
Пьяная женщина матом обложила полицейских Уральска
Пьяная женщина матом обложила полицейских Уральска
Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошел еще 18 ноября в одном из кафе Уральска. 34-летняя женщина, приняв лишнего, устроила дебош в увеселительном заведении.
- Досталось и прибывшим по вызову стражам порядка. Ни в какую не желая подчиняться требованиям представителей власти, дама выражалась нецензурной бранью в их адрес. За данное правонарушение в отношении разбушевавшейся гражданки был составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и назначен штраф 10 МРП (чуть больше 30 тысяч тенге - прим.автора), - сообщили в пресс-службе ведомства.
Но дело этим не ограничилось. Теперь за оскорбление полицейских женщине придется предстать перед судом по уголовному делу возбуждённому по статье 378 ч.1 УК РК "Оскорбление представителя власти". Как рассказали в департаменте, позже протрезвев "женщина осознала свое непристойное поведение, раскаялась в содеянном и попросила у полицейских прощения". mwSHH1AV7zA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено ДП ЗКО  
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