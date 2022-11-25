- Досталось и прибывшим по вызову стражам порядка. Ни в какую не желая подчиняться требованиям представителей власти, дама выражалась нецензурной бранью в их адрес. За данное правонарушение в отношении разбушевавшейся гражданки был составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и назначен штраф 10 МРП (чуть больше 30 тысяч тенге - прим.автора), - сообщили в пресс-службе ведомства.Но дело этим не ограничилось. Теперь за оскорбление полицейских женщине придется предстать перед судом по уголовному делу возбуждённому по статье 378 ч.1 УК РК "Оскорбление представителя власти". Как рассказали в департаменте, позже протрезвев "женщина осознала свое непристойное поведение, раскаялась в содеянном и попросила у полицейских прощения". mwSHH1AV7zA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео предоставлено ДП ЗКО
Пьяная женщина матом обложила полицейских Уральска
Правда, протрезвев она поспешила извиниться, передает портал "Мой ГОРОД". Скриншот с видео По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, случай произошел еще 18 ноября в одном из кафе Уральска. 34-летняя женщина, приняв лишнего, устроила дебош в увеселительном заведении. - Досталось и прибывшим по вызову стражам порядка. Ни в какую не желая подчиняться требованиям представителей власти, дама выражалась нецензурной бранью в их адрес. За данное правонарушение в отношении разбушевавшейся гражданки был составлен административный протокол по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство" и назначен шт