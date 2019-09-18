56 млн тенге в ЗКО выделили на вакцину от гриппа. Стр. 2 Сельчанин выколол глаза инвалиду. Стр. 3 Мужчина один воспитывает четверых детей. Стр. 30 В какую секцию отдать ребенка: адреса, стоимость, номера телефонов. Стр. 4-5 Работники ЦОНа жалуются на нехватку бумаги, принтеров и картриджей. Стр. 31 В Уральске убили пожилую женщину и ее сына-инвалида. Стр. 31 Полицейский кинул жезл в машину, нарушившую ПДД. Стр. 3 Начался ремонт бассейна "Жайык Самалы", однако у заказчика и подрядчика не сходится сумма, сроки и данные. Стр. 8-9 Подробную инструкцию о том, как собрать документы для выхода на пенсию, читайте на стр. 12-13 Как защитить зрение ребенка, читайте на стр. 17 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.