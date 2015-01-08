Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление здравоохранения ЗКО. berezovkaПо словам врача-педиатра управления здравоохранения по ЗКО Клары БЕКМАТОВОЙ, по сложившейся ситуации в поселке Березовка Бурлинского района работа проводится согласно разработанному алгоритму обследования и лечения. - На сегодняшний день жители Березовки первично 100% обследованы, - рассказала Клара БЕКМАТОВА. - После обследования специалистами области больные были осмотрены специалистами института кардиологии и внутренних болезней и института педиатрии и детской хирургии г.Алматы. Всего было обследовано 54 человека, из которых 22 ребенка и  32 взрослых. В настоящее время дети проходят оздоровительный курс, в том числе 10 детей в республиканском санатории "Алатау", в республиканских центрах 2 детей и 1 взрослый. В институте педиатрии и детской хирургии г.Алматы двое детей прошли обследование и стационарное лечение. По словам врача, в санатории "Акжайык" к настоящему времени 56 детей уже получили санаторное лечение и еще 84 сейчас находятся там. Что касается взрослого населения села Березовка, то они также проходят санаторное лечение в реабилитационном центре Жангалинского района, где сейчас находятся 20 человек, и в скором времени планируется направить туда еще 30 березовцев. Напомним, 28 ноября 25 детей и 4 взрослых попали в Бурлинскую ЦРБ. У всех были одни и те же симптомы: головокружение, судороги, потеря сознания, 4 декабря ситуация повторилась - в больницу обратились еще 23 человека, некоторые повторно. Из Астаны в село прибыл вице-премьер министр РК Бердыбек САПАРБАЕВ, который попросил сельчан не паниковать и заверил, что вопрос Березовки находится на контроле у президента. Жители села уверены в том, что недомогания - это последствия выбросов на Карачаганакском месторождении, расположенном неподалеку от села. Прокуратура ЗКО уже заявила о том, что за пару дней до массового отравления людей на месторождении были зафиксированы выбросы сероводорода в воздух. Однако точные причины ЧП обещали озвучить к 20 января. Фото Медета МЕДРЕСОВА Видео Ербола АМАНШИНА