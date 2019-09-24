Целый месяц участники активно готовились к мероприятию, в этом им помогали специалисты оргкомитета модельной школы Вероники Кошмановой «Vero Modelz»: занимались их обучением, открывая все секреты моды, делая основной упор на грациозной осанке, идеальной линии движений, динамике позирования, а также постановке сценического образа. Финальная конкурсная программа состояла из нескольких конкурсных эпизодов, в том числе «Танец куклы Барби», «Дефиле в коктейльных платьях от Принца и Принцессы Атырау 2019», «Конкурс талантов» и прочее. - Конкурсанты особенно хорошо подготовились к конкурсу талантов. Мы поэтому решили подготовить каждому отдельную номинацию, - говорит директор городского конкурса Вероника Кошманова. Итак лучшей принцессой в Атырау в этом году была выбрана 13-летняя Диана Юриева, а лучшим принцем стал воспитанник детсада пятилетний Едил Диас. Теперь они отправятся показать себя на республиканский фестиваль, а также смогут поучаствовать и в международном конкурсе «Prince and Princess Universe 2020».Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.