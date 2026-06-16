Qazaq Oil расширяет сеть Keruen Inn: новый отель открылся в Каркаралинске

Компания Qazaq Oil продолжает развивать сеть придорожных отелей Keruen Inn, запустив новый комплекс на въезде в Каркаралинск. Проект в популярном туристическом регионе стал частью стратегии бренда по трансформации привычных АЗС в многофункциональные сервисные хабы, передает Toppress со ссылкой на пресс-службу Qazaq Oil.

В Казахстане с его огромными расстояниями качественная дорожная инфраструктура напрямую влияет на развитие туризма. В Каркаралинске новый Keruen Inn предлагает 31 комфортабельный номер, включая семейные варианты, а также детскую игровую зону площадью 48 квадратных метров.

Все номера укомплектованы ортопедическими матрасами, спутниковым ТВ, душевыми зонами и чайными принадлежностями.

Отель полностью интегрирован в экосистему автозаправочного комплекса Qazaq Oil. В единую сервисную среду входят охраняемая парковка, электрозаправки Qaquq Energy Charge, кафе на 35 мест и магазин Dala Market с гастрозоной Q-Café. Цифровым ядром проекта выступает приложение Vlife, позволяющее бронировать услуги и копить бонусы.

Инвестиции в придорожные отели являются частью масштабной модернизации Qazaq Oil, которая включает обновление резервуаров, строгий лабораторный контроль топлива и развитие non-oil направления.

Каркаралинский комплекс пополнил список действующих объектов сети в Актау, Атырау, Мерке, Аральске и Семее, а уже в июле Keruen Inn откроется в Караганде.

Источник: toppress.kz.