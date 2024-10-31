Рабочие «Казхрома» погибли в жутком ДТП в Хромтау: комиссия начала расследование

Трагическая авария произошла 30 октября в Хромтау на Донском горно-обогатительном комбинате, филиале АО ТНК «Казхром», сообщает Telegram-канал Hromtau Live. В результате ДТП погибли два работника предприятия, получившие травмы, несовместимые с жизнью.

Трагическая авария произошла 30 октября в Хромтау на Донском горно-обогатительном комбинате, филиале АО ТНК «Казхром».

В результате ДТП погибли два работника предприятия, получившие травмы, несовместимые с жизнью.

Авария случилась около 13:30, когда автосамосвал Shahman перевернулся на дороге внутри карьера. По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. Во время спуска на втором вираже у самосвала произошел технический сбой, в результате чего он наехал на левую бровку и опрокинулся на кабину.

—Двое сотрудников получили травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено в государственные органы. Руководство АО ТНК «Казхром» приносит глубокие соболезнования семье и родным погибших сотрудников. Компания окажет семьям всю необходимую помощь, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Информация о происшествии была передана в государственные органы. В связи с этим начато досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при проведении горных и строительных работ.

Согласно части 3 статьи 277 УК РК, нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

По информации министерства труда и социальной защиты населения, несчастный случай произошел в карьере «Мирный» шахты «Молодежная» Донского горно-обогатительного комбината.

— Водитель автосамосвала гр. С. совместно с горнорабочим шахты гр. Ж. направлялись с загруженным материалом в карьер «Мирный». При проезде второго виража в карьере «Мирный» водитель автосамосвала, потеряв управление, наехал на левую предохранительную бровку карьера, в результате чего автосамосвал опрокинулся на правый бок. Прибывшие на место происшествия фельдшеры констатировали смерть работников. Для расследования несчастного случая со смертельным исходом Департаментом Комитета государственной инспекции труда по Актюбинской области создается комиссия, которая установит обстоятельства и причины произошедшего, - говорится в сообщении.

«Казхром» — вертикально интегрированная горно-металлургическая компания. На текущий момент является одним из крупнейших производителей хромового сырья и ферросплавов в мире. Головной офис находится в Актобе. С декабря 2006 года «Казхром» входит в Eurasian Resources Group (ERG), диверсифицированную компанию, занимающуюся добычей и переработкой природных ресурсов.

В составе Донского ГОКа, подразделении «Казхрома», находятся 27 структурных подразделений, численность сотрудников ‒ более 7 500 человек. Основное производство сосредоточено в пяти подразделениях: шахтах «Молодежная» и имени «10-летия независимости Казахстана», руднике «Донской», фабрике обогащения и окомкования руды и дробильно-обогатительной фабрике № 1.