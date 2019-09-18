В XXI веке автомобиль стал неотъемлемой частью нашей жизни, это давно уже не роскошь. Выбор очень широк, «но есть ли хороший, надежный, бюджетный вариант, который сможет себе позволить семья со средним достатком», спросите вы. Такой автомобиль есть!
Вы хотите новый автомобиль, но цены кусаются? Доступный автомобиль для вашей семьи Ravon R3.Мы - официальные дилеры Volkswagen Centr Uralsk - предлагаем вам автомобиль, который будет идеально служить вашей семье. Мы предлагаем широкий ассортимент автомобилей, в ряду которых представлен Ravon R3, бюджетный автомобиль В класса, автомобиль с красивым внешним видом и с доступной ценой, легок в эксплуатации и доступен в обслуживании.
Также до 1 октября 2019 года в честь 28–ой годовщины Дня независимости Узбекистана, мы - официальные дилеры Ravon в г.Уральск - снижаем цены.
Автомобиль Ravon R3 – "Сделано в Казахстане", это флагман нашей линейки продуктов на казахстанском рынке. Наша цель – стать брендом №1 в сегменте доступных автомобилей.
С 2018 года поставки Ravon R3 в казахстанские автосалоны прекратились. Но благодаря возобновлённому сотрудничеству между "GM Узбекистан" и компанией "СарыаркаАвтоПром" автомобили вернулись на рынок Казахстана по конкурентоспособным ценам. В будущем компания "СарыаркаАвтоПром" планирует представить другие модели казахстанской сборки, а на данный момент радует жителей страны качественной сборкой и доступной стоимостью автомобилем Ravon R3.
Автомобили, собранные в Казахстане, в отличие от произведённых в Узбекистане доступны по программе льготного кредитования (номинальная ставка – 4% годовых, срок кредита – 7 лет) для физических лиц. Для юридических лиц разрабатывается отдельный пакет программ по льготному кредитованию, которые будут доступны в будущем.
В 2019 году в Казахстане планируют собрать 6 тысяч автомобилей Ravon R3 для внутреннего рынка республики. Для казахстанских покупателей гарантия на авто составит 5 лет и 100 тысяч километров пробега. В Узбекистане гарантия на эту модель составляет 3 года и 100 тысяч километров пробега.
Третье поколение «Нексии» представляет собой абсолютно новую модель для узбекского и казахстанского рынка, которая не утратила статус «народного автомобиля».
«Нексия» – это бюджетный седан B-класса, здесь нет вызывающего отторжения жгуче-черного пластика с фактурой из девяностых, который часто встречается в бюджетных автомобилях. Топовые версии «Нексии» имеют двуцветный салон с интересной отделкой и смелым сочетанием черного, темно-серого и бежевого цветов, интерьер новой Nexia R3 продуман и приятен.
Дизайн и интерьер Nexia R3 был основан на платформе Chevrolet Aveo T250. Chevrolet Aveo был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро из итальянского автомобильного ателье ItalDesign.
Nexia R3, сохранил черты благородного происхождения, и получил головную оптику и бампер от хэтчбека Aveo, что существенно освежило облик автомобиля. Интерьер Nexia R3 радует водителя отличной эргономикой. До элементов управления легко дотянуться с места водителя: каждая кнопка или клавиша на своем месте. Панель приборов позаимствована (с небольшими доработками) у Chevrolet, тогда еще Daewoo, Nexia прошлого поколения, и имеет отличную читаемость при любых условиях. Автомобиль радует водителя прекрасным сочетанием гидромехнической АКПП и приемистого полуторалитрового двигателя, который хорошо зарекомендовал себя на «Лачетти» и «Кобальте».
О безопасности автомобиля
Несмотря на бюджетный класс автомобиля, Chevrolet и Ravon Nexia R3 оснащаются системой стабилизации курсовой устойчивости ESС. Две подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов ABS прилагаются. Также новая «Нексия» может похвастаться дополнительными мерами пассивной безопасности: противоударными балками в передних и задних дверях и даже травмобезопасным для пешеходов передним бампером. Система стабилизации срабатывает вовремя и эффективно помогает сохранить курсовую устойчивость и вернуть автомобиль на прямолинейную траекторию движения.
Volkswagen Centr Uralsk рад видеть каждого клиента. Мы предлагаем вам широкий ассортимент автомобилей в разных комплектациях и цветах, надежные и бюджетные автомобили, хорошее обслуживание клиентов, различные способы приобретения, скидки и подарки.
Рады будем видеть вас в нашем автосалоне по адресу: пр. Евразия, 246/6б, тел. для справок: 8(7112)24-77-00, 8(771)014-66-77.
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