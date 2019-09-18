Вы хотите новый автомобиль, но цены кусаются? Доступный автомобиль для вашей семьи Ravon R3.Мы - официальные дилеры Volkswagen Centr Uralsk - предлагаем вам автомобиль, который будет идеально служить вашей семье. Мы предлагаем широкий ассортимент автомобилей, в ряду которых представлен Ravon R3, бюджетный автомобиль В класса, автомобиль с красивым внешним видом и с доступной ценой, легок в эксплуатации и доступен в обслуживании. Также до 1 октября 2019 года в честь 28–ой годовщины Дня независимости Узбекистана, мы - официальные дилеры Ravon в г.Уральск - снижаем цены. Автомобиль Ravon R3 – "Сделано в Казахстане", это флагман нашей линейки продуктов на казахстанском рынке. Наша цель – стать брендом №1 в сегменте доступных автомобилей. С 2018 года поставки Ravon R3 в казахстанские автосалоны прекратились. Но благодаря возобновлённому сотрудничеству между "GM Узбекистан" и компанией "СарыаркаАвтоПром" автомобили вернулись на рынок Казахстана по конкурентоспособным ценам. В будущем компания "СарыаркаАвтоПром" планирует представить другие модели казахстанской сборки, а на данный момент радует жителей страны качественной сборкой и доступной стоимостью автомобилем Ravon R3. Автомобили, собранные в Казахстане, в отличие от произведённых в Узбекистане доступны по программе льготного кредитования (номинальная ставка – 4% годовых, срок кредита – 7 лет) для физических лиц. Для юридических лиц разрабатывается отдельный пакет программ по льготному кредитованию, которые будут доступны в будущем. В 2019 году в Казахстане планируют собрать 6 тысяч автомобилей Ravon R3 для внутреннего рынка республики. Для казахстанских покупателей гарантия на авто составит 5 лет и 100 тысяч километров пробега. В Узбекистане гарантия на эту модель составляет 3 года и 100 тысяч километров пробега. Третье поколение «Нексии» представляет собой абсолютно новую модель для узбекского и казахстанского рынка, которая не утратила статус «народного автомобиля». «Нексия» – это бюджетный седан B-класса, здесь нет вызывающего отторжения жгуче-черного пластика с фактурой из девяностых, который часто встречается в бюджетных автомобилях. Топовые версии «Нексии» имеют двуцветный салон с интересной отделкой и смелым сочетанием черного, темно-серого и бежевого цветов, интерьер новой Nexia R3 продуман и приятен. Дизайн и интерьер Nexia R3 был основан на платформе Chevrolet Aveo T250. Chevrolet Aveo был разработан итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро из итальянского автомобильного ателье ItalDesign.Nexia R3, сохранил черты благородного происхождения, и получил головную оптику и бампер от хэтчбека Aveo, что существенно освежило облик автомобиля. Интерьер Nexia R3 радует водителя отличной эргономикой. До элементов управления легко дотянуться с места водителя: каждая кнопка или клавиша на своем месте. Панель приборов позаимствована (с небольшими доработками) у Chevrolet, тогда еще Daewoo, Nexia прошлого поколения, и имеет отличную читаемость при любых условиях. Автомобиль радует водителя прекрасным сочетанием гидромехнической АКПП и приемистого полуторалитрового двигателя, который хорошо зарекомендовал себя на «Лачетти» и «Кобальте».Несмотря на бюджетный класс автомобиля, Chevrolet и Ravon Nexia R3 оснащаются системой стабилизации курсовой устойчивости ESС. Две подушки безопасности и антиблокировочная система тормозов ABS прилагаются. Также новая «Нексия» может похвастаться дополнительными мерами пассивной безопасности: противоударными балками в передних и задних дверях и даже травмобезопасным для пешеходов передним бампером. Система стабилизации срабатывает вовремя и эффективно помогает сохранить курсовую устойчивость и вернуть автомобиль на прямолинейную траекторию движения.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.