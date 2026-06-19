Глава государства потребовал изменить методы управления, ускорить стройку больниц и быть на постоянной связи с жителями.

Касым-Жомарт Токаев провел телефонные переговоры с акимами Атырауской, Мангистауской и Жамбылской областей, а также области Ұлытау. Глава государства заслушал доклады об итогах социально-экономического развития и планах на ближайший период, сообщает пресс-служба Акорды.

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев обратил внимание Серика Шапкенова, Ербола Карашукеева, Нурдаулета Килыбая и Дастана Рыспекова на то, что текущее развитие регионов требует принципиально новых подходов. Президент поручил оперативно укрепить экономический потенциал вверенных им территорий и закрыть острые социальные вопросы.

Особый акцент глава государства сделал на социальной инфраструктуре. Акимам поставлена задача ускорить возведение больниц, поликлиник, детских реабилитационных центров и объектов для молодежи. Кроме того, Токаев потребовал не снижать темпы масштабной экологической акции "Таза Қазақстан".

Президент особо подчеркнул, что руководство областей обязано находиться в постоянном контакте с населением и моментально реагировать на жалобы людей. Вместе с этим акимам поручили жестко контролировать экологическую обстановку и решительно пресекать любые криминальные проявления и умышленные нарушения закона.