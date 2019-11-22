Развитие женского предпринимательства обсудили на форуме деловых женщин ЗКО

В Уральске прошел областной форум деловых женщин. На сегодняшний день в регионе огромное количество женщин, которые наравне с представителями сильного пола успешно занимаются ведением бизнеса. О том с какими проблемами сталкиваются женщины в сфере предпринимательства, как открыть свое дело и с чего начать. Именно эти вопросы были обсуждены в ходе мероприятия. Елизавета Кайбушева уже 20 лет занимается предпринимательством. Женщина активно ведет торговлю, а также открыла свою пекарню в Казталовском районе. Село Караоба, в котором живет Елизавета находится в 70 км от районного центра, но это ник