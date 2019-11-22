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Социум

Развитие женского предпринимательства обсудили на форуме деловых женщин ЗКО

В Уральске прошел областной форум деловых женщин. На сегодняшний день в регионе огромное количество женщин, которые наравне с представителями сильного пола успешно занимаются ведением бизнеса. О том с какими проблемами сталкиваются женщины в сфере предпринимательства, как открыть свое дело и с чего начать. Именно эти вопросы были обсуждены в ходе мероприятия. Елизавета Кайбушева уже 20 лет занимается предпринимательством. Женщина активно ведет торговлю, а также открыла свою пекарню в Казталовском районе. Село Караоба, в котором живет Елизавета находится в 70 км от районного центра, но это ник
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Развитие женского предпринимательства обсудили на форуме деловых женщин ЗКО
 В Уральске прошел областной форум деловых женщин. На сегодняшний день в регионе огромное количество женщин, которые наравне с представителями сильного пола успешно занимаются ведением бизнеса. О том с какими проблемами сталкиваются женщины в сфере предпринимательства, как открыть свое дело и с чего начать. Именно эти вопросы были обсуждены в ходе мероприятия.
Елизавета Кайбушева уже 20 лет занимается предпринимательством. Женщина активно ведет торговлю, а также открыла свою пекарню в Казталовском районе. Село Караоба, в котором живет Елизавета находится в 70 км от районного центра, но это никак не мешает бизнесвумен вести все дело. Продукцию пекарни она реализует в своем сельском округе, дети с удовольствием покупают булочки и разнообразные пироги нашего цеха, говорит предприниматель. - Мы планируем и дальше развивать свой юизнес. Помогают дети, муж. Одной из главных проблем у нас было отсутствие дороги, но сейчас все налаживается, - пояснила Елизавета Кайбушева.  форум - это хорошая площадка для открытого диалога между бизнесом и госорганами, начинающими и действующими предпринимателями, на которой можно получить много новой и полезной информации. Сейчас бизнес активно развивается не только в областном центре, но и в районах. Для этого государством создаются все необходимые условия, разработаны различные программы, в рамках которых можно не только взять кредит по низкой процентной ставке, но и получить безвозмездный грант. - Уже давно женщины стали наравне с мужчинами заниматься предпринимательством. Они активно ведут свое дело не только в так называемой женской сфере деятельности. Они занимаются и животноводством, и строительством и многим другим. Сегодня мы собрались, чтобы поднять те проблемные вопросы, с которыми сталкиваются женщины и конечно же послушать тех, кто уже добился успехов в бизнесе, чтобы дать наставления для молодых девушек, - рассказала председатель областного совета матерей Шалкыма Курманалина. У нас есть ассоциация деловых женщин, где формируются новые кадры в лице активных женщин области, занимающихся бизнесом, оказывающих весомую поддержку социально-уязвимым категориям населения, строящих успешную политическую карьеру. Все это, естественно, способствует поднятию престижа и роли женщин в обществе, дает им возможность заявить о себе, решая проблемы общества, показывая отличные результаты своей деятельности. Кроме того, члены ассоциации проводят обучающие курсы, по итогам которых помогают новичкам открыть свое дело. Анна СУВОРОВА Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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